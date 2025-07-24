Новий міжзоряний об'єкт містить воду, яка старша за Землю на мільярди років (фото)

Вчені вважають, що міжзоряна комета 3I/ATLAS, можливо, є одним із найдавніших джерел води, які коли-небудь бачили астрономи.

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Астрономи за допомогою наземних телескопів провели нове спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, яка нещодавно була виявлена в Сонячній системі. Дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, припускає, що ця комета містить багато водяного льоду. І вся ця заморожена вода, ймовірно, перебуває в кометі протягом приблизно 7 млрд років. Таким чином ця вода старша за Землю приблизно на 3,4 млрд років. Вчені також виявили у складі комети суміш органічних молекул, силікатів і вуглецевмісних мінералів, а це означає, що комета 3I/ATLAS схожа на деякі астероїди головного поясу астероїдів, розташованого в Сонячній системі між Марсом і Юпітером, пише Space.

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3I/ATLAS — це всього лише третій міжзоряний об'єкт, який виявили астрономи в Сонячній системі. Більш ранні дослідження показали, що це комета розміром приблизно 20 км. Цей об'єкт набагато більший за два попередні міжзоряні об'єкти: 1I/Оумуамуа — гібрид астероїда і комети, і комети 2I/Борисов. Вивчення комети 3I/ATLAS може показати умови, в яких вона утворилася в іншій зоряній системі.

Комета 3I/ATLAS. Фотографія телескопа Джеміні північ Фото: space.com

За словами авторів дослідження, 3I/ATLAS є активною кометою з добре вираженою комою. Це оболонка з газу і пилу, що оточує ядро комети, яка утворилася внаслідок випаровування речовини з ядра під впливом тепла Сонця. Аналіз складу коми допоміг визначити вченим хімічний склад комети. Він нагадує склад астероїдів D-типу, які обертаються навколо Сонця в головному поясі астероїдів. Вони містять органічні молекули, силікатні породи та водяний лід. Вчені вважають, що комета 3I/ATLAS складається з суміші органічних речовин, силікатів, карбонатних мінералів і великої кількості водяного льоду.

Комета 3I/ATLAS. Фотографія телескопа Хаббл Фото: solar-system

Дослідники кажуть, що ця комета утворилася в зоряній системі, створеній приблизно за 2,5 млрд років до того, як з'явилося Сонце 4,6 млрд років тому. Тоді ж почали формуватися і планети Сонячної системи, зокрема й Земля. Це означає, що комета 3I/ATLAS існує приблизно 7 млрд років і такої давньої комети ще ніхто ніколи не бачив.

Вчені кажуть, що потрібно ще підтвердити наявність водяного льоду в складі комети 3I/ATLAS. Але якщо він там напрочуд є, то цей міжзоряний об'єкт може бути одним із найдавніших джерел води, які коли-небудь бачили астрономи. Найголовніше, що ця вода збереглася в незайманому вигляді за мільярди років подорожі комети через космос.

За словами авторів дослідження, ретельне вивчення структури водяного льоду в складі міжзоряної комети допоможе зрозуміти, в яких умовах вона сформувалася в іншій зоряній системі.

Нагадуємо, що астрономи раніше з'ясували, що комета 3I/ATLAS буде розташована найближче до Сонця в жовтні цього року, а до Землі — у грудні. Але вже наступного року комета покине межі Сонячної системи.

Незважаючи на те, що більшість астрономів вважають 3I/ATLAS міжзоряною кометою, деякі вчені припускають, що насправді це космічний корабель інопланетян, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що метеорологічні супутники на орбіті Землі випадково шпигували за Венерою. Хоча два метеорологічні супутники обертаються навколо Землі і спостерігають за погодою і кліматом нашої планети, виявилося, що вони також можуть бачити й інші планети.