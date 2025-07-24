Астрономи виявили 40% відсутньої матерії у Всесвіті: вона ховалася у всіх на виду

Вивчення космосу за допомогою радіовипромінювання, а також рентгенівського випромінювання дозволило вченим підтвердити наявні припущення. Виявилося, що майже 40% звичайної матерії у Всесвіті перебуває там, де і припускали вчені.

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Звичайна матерія, з якої складаються планети, зірки і галактики і навіть ми, становить лише 5% від загальної кількості матерії та енергії у Всесвіті. 25% займає темна матерія, а 70% — темна енергія. Перша підтримує галактики в стабільному стані, а друга прискорює розширення космосу. Але вчені точно не знають природи цих явищ. Довгий час астрономи також не знали, де ховається близько 40% звичайної матерії, хоча моделювання припускали, що ця матерія, якої не вистачає, міститься в просторі між галактиками. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, показало, що це дійсно так, пише IFLScience.

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Хоча астрономи вже виявили величезну кількість галактик, знайти міжгалактичний газ між ними виявилося не так просто. Дослідження показало, що приблизно 40% звичайної матерії існує у вигляді гарячого газу з низькою щільністю, який розташований між галактиками.

Це з'ясувати вдалося за допомогою швидких радіосплесків. Це потужне радіовипромінювання, яке піддається впливу міжгалактичного газу. Коли випромінювання швидких радіосплесків проходить через звичайну матерію, то воно розділяється на різні довжини хвиль. Вчені використовували ці довжини хвиль для визначення того, скільки матерії знаходиться в структурах, через які проходять радіохвилі.

Астрономи використовували десятки швидких радіосплесків, джерело яких добре відоме. При цьому найближче джерело радіовипромінювання розташоване на відстані 11,7 млн світлових років, а найдальше — на відстані 9,1 млрд світлових років.

Дослідження показало, що приблизно 40% звичайної матерії існує у вигляді гарячого газу з низькою щільністю, який розташований між галактиками Фото: NASA

Для визначення місця розташування відсутньої матері в космосі вчені також використовували рентгенівське випромінювання. Річ у тім, що міжгалактичний газ, температура якого сягає мільйонів градусів Цельсія, випускає це випромінювання.

Астрономи дослідили за допомогою рентгенівського випромінювання надскупчення Шеплі. Це наймасивніше надскупчення галактик на відстані до 1 млрд світлових років від нас. Його маса становить 10 мільйонів мільярдів мас Сонця і туди входять приблизно 8000 галактик.

Попередні моделювання припускали, що приблизно 40% звичайної матерії є гарячим газом між галактиками і тепер науковці вперше підтвердили це.

Галактики не розподілені у Всесвіті випадковим чином. Вони організовані в космічне павутиння, яке являє собою велику мережу з галактик, міжгалактичного газу і скупчень галактик, що з'єднує структури Всесвіту. Розуміння того, де знаходиться вся звичайна матерія, дає змогу вченим краще зрозуміти, як вона утворилася і як розвиватиметься далі.

Як уже писав Фокус, новий міжзоряний об'єкт містить воду, яка старша за Землю на мільярди років. Вчені вважають, що міжзоряна комета 3I/ATLAS, можливо, є одним з найдавніших джерел води, які коли-небудь бачили астрономи.