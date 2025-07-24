Революція в космічних і земних технологіях: новий сплав кидає виклик фізиці, що відомо

Вчені з Японії створили новий сплав на основі міді, який може зробити революцію в космічних дослідженнях і водневих технологіях.

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Вчені зробили важливий крок уперед у створенні матеріалів, які зберігають свої властивості за екстремально низьких температур. Вчені з японських Університету Тохоку та Університету Івате, у співпраці з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) створили новий унікальний сплав на основі міді. Він зберігає свої властивості за екстремально низьких температур і може зробити революцію в дослідженні космосу. Новий сплав також можна застосовувати в системах, що працюють з дуже холодним воднем. Вчені вважають, що цей сплав змінить наш підхід до технологій, які працюють в екстремальних умовах, пише Energy Reporters.

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Японські вчені створили новий сплав із міді, алюмінію та марганцю, і він вирішує важливу проблему в матеріалознавстві. Інші сплави з ефектом пам'яті форми, створені на основі нікелю і титану, втрачають здатність "запам'ятовувати" свою форму за температур нижче мінус 20 груд сов Цельсія. Але новий сплав зберігає цю здатність навіть за температури до мінус 170 градусів Цельсія.

Сплави з ефектом пам'яті форми являють собою матеріали, які можна формувати в холодному стані, але під час нагрівання вони знову повертаються до початкової форми.

Новий сплав відкриває безліч можливостей для створення нових технологій, здатних витримувати найнижчі температури, як на Землі, так і в космосі.

Для демонстрації можливостей нового сплаву вчені створили прототип механічного теплового перемикача, де як привід використовувався новий матеріал. Експеримент показав, що тепловий перемикач ефективно працював навіть за температури мінус 170 градусів Цельсія. Перемикач регулював нагрівання, поперемінно замикаючи і розмикаючи контакт при зміні температури. Вчені кажуть, що новий сплав допоможе створити високопродуктивні приводи, здатні працювати в умовах дуже низьких температур.

Ці приводи ще називають актуаторами або виконавчими пристроями. Вони є елементом системи автоматичного керування, який впливає на об'єкт керування, змінюючи потік енергії, що надходить на об'єкт.

Вчені кажуть, що в космічних дослідженнях подібні механічні теплові перемикачі можуть мати найважливіше значення для систем охолодження космічних телескопів. Також сплав можна використовувати для розроблення технологій у галузі транспортування та зберігання водню, де має велике значення ефективне управління тепловим режимом.

Також, за словами вчених, новий сплав можна використовувати для створення більш досконалих коліс для марсоходів і місяцеходів. Колеса зі сплаву з ефектом пам'яті форми, виготовлені здебільшого з нікелю і титану, здатні витримувати деформацію і повертатися до своєї початкової форми. Але сплав із міді, алюмінію і марганцю може зробити колеса апаратів, які досліджують Марс і Місяць, ще міцнішими й ефективнішими.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили 40% відсутньої матерії у Всесвіті. Виявилося, що ця матерія знаходиться там, де і припускали вчені, але не було цьому доказів.

Також Фокус писав про те, що насправді золото можна отримати з інших металів, що і довели вчені. Але розбагатіти таким способом не вийде.