В неожиданных местах на спутнике Юпитера нашли перекись водорода: что там происходит

Загадка, связанная с присутствием перекиси водорода на спутнике Юпитера под названием Европа, где находится подземный океан, была решена.

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Перекись водорода (H₂O₂) образуется как побочный продукт при расщеплении молекул воды энергичными частицами, что приводит к рекомбинации радикалов OH. Это молекулы с неспаренными электронами. Впервые перекись водорода на Европе обнаружил космический аппарат NASA "Галилео". Но с помощью космического телескопа Уэбб ученые обнаружили повышенный уровень перекиси водорода в неожиданных местах на спутнике Юпитера. Наличие перекиси водорода имеет важное значение для определения того, является ли Европа пригодным для жизни миром. Исследование опубликовано в журнале Planetary Science Journal, пишет Space.

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Когда ученые проводили эксперименты в лаборатории, то выяснилось, что больше перекиси водорода должно находится в холодных полярных регионах спутника Юпитера Европы. Но данные космического телескопа Уэбб показали, что перекиси водорода больше в более теплых экваториальных регионах, там, где происходит изменение ледяной поверхности Европы.

Эксперименты показывали, что холодный лед на Европе должен содержать больше перекиси водорода, чем лед с более высокой температурой. Но оказалось, что лед на Европе не следует этому правилу.

Кроме высокой концентрации перекиси водорода ученые также обнаружили много замороженного углекислого газа в экваториальных регионах Европы. Ученые считают, что углекислый газ попал на поверхность через трещины во льду и его источником является подземный океан, как предполагается, состоящий из воды. Исследователи решили выяснить, может ли наличие замороженного углекислого газа влиять на химический состав льда Европы.

Впервые перекись водорода на Европе обнаружил космический аппарат NASA "Галилео". Но с помощью космического телескопа Уэбб ученые обнаружили повышенный уровень перекиси водорода в неожиданных местах на спутнике Юпитера Фото: NASA

Для этого ученые провели новый эксперимент, в рамках которого воссоздали среду на поверхности Европы в вакуумной камере, куда поместили водяной лед и углекислый газ. Данную смесь подвергли бомбардировке энергичными электронами, чтобы увидеть, как меняется образование перекиси водорода.

Оказалось, что даже небольшое количество углекислого газа в водяном льду значительно увеличивает создание перекиси водорода при тех температурах, которые есть на Европе. Таким образом это объясняет неожиданное открытие, сделанное с помощью телескопа Уэбб.

Авторы исследования говорят, что молекулы углекислого газа захватываю любые электроны, которые появляются при воздействии энергичных частиц на водяной лед. Таким образом углекислый газ защищает перекись водорода от распада в результате следующих реакций.

По словам ученых, синтез перекиси водорода на поверхности Европы имеет большое значение с точки зрения исследования пригодности данного мира для жизни. Новые данные смогут использовать ученые миссии Europa Clipper, которая сейчас летит к спутнику Юпитера Европе, чтобы определить может ли этот ледяной мир быть обитаемым. Речь идет о потенциальной внеземной жизни, которая может скрываться в подземном океане.

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