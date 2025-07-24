У несподіваних місцях на супутнику Юпітера знайшли перекис водню: що там відбувається

Загадку, пов'язану з присутністю перекису водню на супутнику Юпітера під назвою Європа, де міститься підземний океан, було вирішено.

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Перекис водню (H₂O₂) утворюється як побічний продукт під час розщеплення молекул води енергійними частинками, що призводить до рекомбінації радикалів OH. Це молекули з неспареними електронами. Уперше перекис водню на Європі виявив космічний апарат NASA "Галілео". Але за допомогою космічного телескопа Вебб вчені виявили підвищений рівень перекису водню в несподіваних місцях на супутнику Юпітера. Наявність перекису водню має важливе значення для визначення того, чи є Європа придатним для життя світом. Дослідження опубліковано в журналі Planetary Science Journal, пише Space.

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Коли вчені проводили експерименти в лабораторії, то з'ясувалося, що найбільше перекису водню має міститися в холодних полярних регіонах супутника Юпітера Європи. Але дані космічного телескопа Вебб показали, що перекису водню більше в тепліших екваторіальних регіонах, там, де відбувається зміна крижаної поверхні Європи.

Експерименти показували, що холодний лід на Європі має містити більше перекису водню, ніж лід із вищою температурою. Але виявилося, що лід на Європі не слідує цьому правилу.

Крім високої концентрації перекису водню вчені також виявили багато замороженого вуглекислого газу в екваторіальних регіонах Європи. Науковці вважають, що вуглекислий газ потрапив на поверхню через тріщини в льоду і його джерелом є підземний океан, який, як припускається, складається з води. Дослідники вирішили з'ясувати, чи може наявність замороженого вуглекислого газу впливати на хімічний склад льоду Європи.

Уперше перекис водню на Європі виявив космічний апарат NASA "Галілео". Але за допомогою космічного телескопа Вебб вчені виявили підвищений рівень перекису водню в несподіваних місцях на супутнику Юпітера Фото: NASA

Для цього вчені провели новий експеримент, у рамках якого відтворили середовище на поверхні Європи у вакуумній камері, куди помістили водяний лід і вуглекислий газ. Цю суміш піддали бомбардуванню енергійними електронами, щоб побачити, як змінюється утворення перекису водню.

Виявилося, що навіть невелика кількість вуглекислого газу у водяному льоду значно збільшує створення перекису водню за тих температур, які є на Європі. Таким чином це пояснює несподіване відкриття, зроблене за допомогою телескопа Вебб.

Автори дослідження кажуть, що молекули вуглекислого газу захоплюють будь-які електрони, які з'являються під час впливу енергійних частинок на водяний лід. Таким чином вуглекислий газ захищає перекис водню від розпаду в результаті наступних реакцій.

За словами вчених, синтез перекису водню на поверхні Європи має велике значення з точки зору дослідження придатності цього світу для життя. Нові дані зможуть використати вчені місії Europa Clipper, яка зараз летить до супутника Юпітера Європи, щоб визначити чи може цей крижаний світ бути населеним. Йдеться про потенційне позаземне життя, яке може ховатися в підземному океані.

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