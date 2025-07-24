Америцій проти плутонію: нове ядерне паливо NASA змінить польоти в глибокий космос

Вчені провели випробування америцію-241 як альтернативного ядерного палива для радіоізотопних генераторів, що забезпечують енергією космічні апарати в глибокому космосі. Це паливо може стати заміною плутонію-238, що дасть змогу збільшити тривалість космічних місій.

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Вчені з NASA провели випробування нового радіоізотопного термоелектричного генератора, який працює на америції-241 як паливо для отримання електроенергії. Майбутні космічні апарати для дослідження зовнішньої частини Сонячної системи зможуть працювати набагато довше, пише Interesting Engineering.

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Уже багато десятиліть NASA використовує радіоізотопні термоелектричні генератори, де паливом є плутоній-238, для забезпечення електроенергією своїх космічних апаратів, які перебувають далеко від Сонця. Тобто ці генератори допомагають апаратам перебувати в робочому стані навіть там, де сонячного світла занадто мало. Наприклад, у зовнішній частині Сонячної системи. Тепер же вчені з NASA роблять ставку на новий тип ядерного палива для радіоізотопних генераторів — америцій-241.

Вчені з Дослідницького центру NASA імені Гленна провели випробування нового генератора Стірлінга, що працює на америції-241 для отримання тепла, яке перетвориться на електроенергію. Випробування показало, що новий радіоізотопний генератор може працювати набагато довше й ефективніше, ніж інші радіоізотопні генератори, а америцій-241 дає змогу отримувати достатню кількість енергії, що дасть змогу космічному апарату працювати в глибокому космосі протягом багатьох десятиліть.

Якщо подальші випробування нового радіоізотопного генератора, де паливом є америцій-241, будуть успішними, то NASA отримає змогу забезпечувати сталою енергією зонди не лише на краю Сонячної системи, а й за її межами. Виробництво плутонію-238 є складним і дорогим. Тому америцій-241 виступає гарною альтернативною, адже його виробництво простіше і дешевше.

Вчені з NASA працюють над створенням наступного прототипу нового радіоізотопного генератора, щоб піддати його ще більш екстремальним умовам, з якими він може зіткнутися в космосі. Це дасть змогу перевірити його надійність та ефективність під час виконання місій у глибокому космосі.

Дослідники вважають, що якщо всі випробування будуть успішними, то радіоізотопні генератори Стірлінга, що працюють на америції-241, зможуть забезпечувати енергією різні апарати, зокрема й посадкові модулі, призначені для дослідження супутників Юпітера і Сатурна, а також більш далеких світів Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, змінити космічні технології може новий сплав з міді, алюмінію і марганцю, який створили вчені.

Що стосується далеких світів, то, як уже писав Фокус, на супутнику Юпітера під назвою Європа вчені знайшли перекис водню в несподіваних місцях. Ця сполука має важливу роль у розумінні того, чи може Європа бути населеним світом чи ні.