Мир не погрузится во тьму 2 августа: произойдет событие, которое бывает раз в 100 лет

В социальных сетях можно встретить сообщение о том, что 2 августа мир погрузится во тьму на целых 6 минут. На самом деле этого не случится в этом году. Тем не менее нас ожидает рекордное солнечное затмение, но оно состоится позже.

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Согласно сообщению, которое можно встретить в социальных сетях, 2 августа на 6 минут мир погрузится во тьму и такое событие не повторится в течение 100 лет. На самом деле в начале августа этого года не произойдет глобального отключения электроэнергии, чтобы везде пропал свет. На самом деле 2 августа, но 2027 года, часть жителей нашей планеты станут свидетелем рекордного солнечного затмения в ХХI веке. Такое событие на самом деле не повторится не в течение 100, а в течение 87 лет, пишет Space.

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2 августа 2027 года состоится событие, которое некоторые ученые уже назвали солнечным затмением века. Дело в том, что в этот день Луна полностью закроет собой Солнце на 6 минут и 22 секунды. Таким образом это будет самое продолжительное солнечное затмение в XXI веке.

Если точнее, то таких длинных солнечных затмений не было с 1991 года и в следующий раз подобное событие состоится только 16 июля 2114 года. Получается, что утверждение о том, что уникальное событие, которое не повторится в течение 100 лет является неверным. На самом деле оно не повторится в течение 87 лет.

2 августа 2027 года состоится событие, которое некоторые ученые уже назвали солнечным затмением века. Дело в том, что в этот день Луна полностью закроет собой Солнце на 6 минут и 22 секунды Фото: Скриншот

При этом зона полного затемнения, когда с Земли будет видно, как Луна полностью закрыла собой Солнце, будет достаточно большой. Но нельзя сказать, что в это время наступит полная тьма, это скорее будет похоже на сумерки. Зона полного солнечного затмения будет иметь ширину примерно 258 км и протяженность 15 227 км. Таким образом площадь поверхности Земли, где будет видно полное солнечное затмение составит примерно 2,5 млн квадратных километров. Для сравнения площади всей поверхности Земли составляет 510 млн квадратных километров. ТО есть весь мир точно не погрузится во тьму, хотя тьмой, как уже было сказано выше, это назвать нельзя.

Зона полного солнечного затмения будет иметь ширину примерно 258 км и протяженность 15 227 км. Таким образом площадь поверхности Земли, где будет видно полное солнечное затмение составит примерно 2,5 млн квадратных километров Фото: space.com

Полное солнечное затмение 2 августа 2027 года смогут увидеть люди южной части Испании, а также на территории североафриканский стран, таких как Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет и Судан, а еще в странах Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия и Йемен и в восточноафриканской стране Сомали.

В то же время частичное солнечное затмение, когда Луне не будет полностью закрывать собой Солнце, будет видно людям на большей части территории Африки, Европы и на юге Азии. В остальной части мира солнечное затмение видно не будет.

Итак, 2 августа 2025 года мир не погрузится во тьму, и тем более не будет никаких солнечных затмений. Следующее частное солнечное затмение произойдет 21 сентября 2025 года, когда Луна закроет собой 80% поверхности Солнца. Это можно будет увидеть с островов в Тихом океане, а также из Новой Зеландии и Антарктиды.

Как уже писал Фокус, впервые частный посадочный модуль увидел солнечное затмение на Луне.

Также Фокус писал о том, что физики впервые создали кубит из антиматерии, который поможет решить одну из загадок Вселенной. Созданный кубит из антиматрии нельзя будет использовать для квантовых вычислений. Вместо этого физики его будут использовать для понимания различий между материей и антиматерией.