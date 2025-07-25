Світ не зануриться в темряву 2 серпня: відбудеться подія, яка буває раз на 100 років

У соціальних мережах можна зустріти повідомлення про те, що 2 серпня світ зануриться в темряву на цілих 6 хвилин. Насправді цього не станеться цього року. Проте на нас очікує рекордне сонячне затемнення, але воно відбудеться пізніше.

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Згідно з повідомленням, яке можна зустріти в соціальних мережах, 2 серпня на 6 хвилин світ зануриться в темряву і така подія не повториться протягом 100 років. Насправді на початку серпня цього року не відбудеться глобального вимкнення електроенергії, щоб скрізь зникло світло. Насправді 2 серпня, але 2027 року, частина мешканців нашої планети стануть свідком рекордного сонячного затемнення у ХХI столітті. Така подія насправді не повториться не протягом 100, а протягом 87 років, пише Space.

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2 серпня 2027 року відбудеться подія, яку деякі вчені вже назвали сонячним затемненням століття. Річ у тім, що цього дня Місяць повністю закриє собою Сонце на 6 хвилин і 22 секунди. Таким чином це буде найтриваліше сонячне затемнення у XXI столітті.

Якщо точніше, то таких довгих сонячних затемнень не було з 1991 року і наступного разу подібна подія відбудеться тільки 16 липня 2114 року. Виходить, що твердження про те, що унікальна подія, яка не повториться протягом 100 років, є невірним. Насправді вона не повториться протягом 87 років.

2 серпня 2027 року відбудеться подія, яку деякі вчені вже назвали сонячним затемненням століття. Річ у тім, що цього дня Місяць повністю закриє собою Сонце на 6 хвилин і 22 секунди Фото: Скриншот

При цьому зона повного затемнення, коли із Землі буде видно, як Місяць повністю закрив собою Сонце, буде досить великою. Але не можна сказати, що в цей час настане повна темрява, це швидше буде схоже на сутінки. Зона повного сонячного затемнення матиме ширину приблизно 258 км і протяжність 15 227 км. Таким чином площа поверхні Землі, де буде видно повне сонячне затемнення, становитиме приблизно 2,5 млн квадратних кілометрів. Для порівняння площі всієї поверхні Землі становить 510 млн квадратних кілометрів. Тобто весь світ точно не зануриться в темряву, хоча темрявою, як уже було сказано вище, це назвати не можна.

Зона повного сонячного затемнення матиме ширину приблизно 258 км і протяжність 15 227 км. Таким чином площа поверхні Землі, де буде видно повне сонячне затемнення, становитиме приблизно 2,5 млн квадратних кілометрів. Фото: space.com

Повне сонячне затемнення 2 серпня 2027 року зможуть побачити люди південної частини Іспанії, а також на території північноафриканських країн, як-от Марокко, Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет і Судан, а ще в країнах Близького Сходу, як-от Саудівська Аравія та Ємен, і в східноафриканській країні Сомалі.

Водночас часткове сонячне затемнення, коли Місяць не буде повністю закривати собою Сонце, буде видно людям на більшій частині території Африки, Європи та на півдні Азії. У решті частини світу сонячне затемнення видно не буде.

Отже, 2 серпня 2025 року світ не зануриться в темряву, і тим паче не буде жодних сонячних затемнень. Наступне приватне сонячне затемнення відбудеться 21 вересня 2025 року, коли Місяць закриє собою 80% поверхні Сонця. Це можна буде побачити з островів у Тихому океані, а також із Нової Зеландії та Антарктиди.

Як уже писав Фокус, уперше приватний посадковий модуль побачив сонячне затемнення на Місяці.

Також Фокус писав про те, що фізики вперше створили кубіт з антиматерії, який допоможе вирішити одну із загадок Всесвіту. Створений кубіт з антиматрії не можна буде використовувати для квантових обчислень. Замість цього фізики його використовуватимуть для розуміння відмінностей між матерією і антиматерією.