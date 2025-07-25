Це не ШІ: літаючий мотоцикл із "Зоряних воєн" реальний і коштує 880 000 доларів (відео)

Унікальний літаючий мотоцикл Airbike, створений компанією Volonaut, може розвивати швидкість до 102 км/год і на ньому може літати людина вагою до 95 кг.

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Кілька місяців тому в інтернеті стало вірусним відео з людиною в костюмі імперського штурмовика з фільму "Зоряні війни", яка летить через ліс на чомусь, що нагадує спідербайк із цього фантастичного фільму. Багато людей вирішили, що це відео створено за допомогою ШІ або комп'ютерної графіки. Але тепер польська компанія Volonaut офіційно підтвердила, що футуристичний літальний транспортний засіб насправді дійсно існує. Літаючий мотоцикл називається Airbike і вже 1 серпня він надійде в продаж за ціною 880 000 доларів, пише Daily Mail.

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Кілька місяців тому в інтернеті стало вірусним відео з людиною в костюмі імперського штурмовика з фільму "Зоряні війни", яка летить через ліс на чомусь, що нагадує спідербайк із цього фантастичного фільму...

Для того, щоб розвіяти всі сумніви в тому, що літаючий мотоцикл, який нагадує спідербайк із "Зоряних воєн", дійсно існує, компанія Volonaut випустила нове відео. На ньому показано, як людина дивовижно летить над землею на футуристичному транспортному засобі завдяки потужному двигуну.

Для того, щоб розвіяти всі сумніви в тому, що літаючий мотоцикл, що нагадує спідербайк із "Зоряних воєн", дійсно існує, компанія Volonaut випустила нове відео

За словами винахідника літаючого мотоцикла, що отримав назву Airbike, Томаша Патана (він також є засновником компанії Volonaut), транспортний засіб може розвивати швидкість до 102 км/год, і при цьому на ньому може літати людина вагою до 95 кг.

Транспортний засіб може розвивати швидкість до 102 км/год і при цьому на ньому може літати людина вагою до 95 кг. Фото: Daily Mail

Airbike — це надлегкий літальний апарат, а значить, що для того, щоб ним керувати, не потрібна ліцензія пілота. Необхідно лише пройти курс навчання управлінням літаючим мотоциклом від компанії Volonaut.

Airbike — це надлегкий літальний апарат, а значить, що для того, щоб ним керувати, не потрібна ліцензія пілота Фото: Daily Mail

Відомо, що Airbike оснащений кількома реактивними двигунами, але й точна кількість, а також конструкція залишаються невідомими. Відомо, що літаючий мотоцикл має запатентовану систему стабілізації, доповнену бортовим комп'ютером, що дає змогу зависати йому в повітрі. Також Airbike має запатентовану систему управління, яка дає змогу людині легко керувати літаючим мотоциклом.

Кадр із фільму "Зірки війни" Фото: Daily Mail

Airbike надійде в продаж уже 1 серпня 2025 року за ціною 880 000 доларів. Якщо точніше, то з цього дня охочі відчути себе героєм фантастичного фільму зможуть оформити попереднє замовлення на футуристичний транспортний засіб.

За словами Патана, Airbike — це перший у своєму роді транспортний засіб з неймовірними характеристиками, який дійсно нагадує спортивний мотоцикл, але він літає.

Також Фокус писав про те, що в NASA розробили новий генератор для польотів у глибокий космос, який використовує як паливо не плутоній, а америцій.

Ще Фокус писав про те, що світ не зануриться в темряву 2 серпня, але станеться подія, яка буває раз на 100 років. У соціальних мережах можна зустріти повідомлення про те, що 2 серпня світ зануриться в темряву на цілих 6 хвилин. Насправді цього не станеться цього року. Проте на нас очікує рекордне сонячне затемнення, але воно відбудеться пізніше.