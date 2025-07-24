Несподівана темна енергія: вона втрачає силу і це вплине на те, як помре Всесвіт

Аналіз найбільшого каталогу особливих наднових показав, що темна енергія, таємнича сила, що прискорює розширення Всесвіту, слабшає.

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Натяки на те, що темна енергія, яка становила 70% маси та енергії Всесвіту, змінюється з часом, було раніше отримано за допомогою приладу DESI, встановленому на телескопі в Національній обсерваторії Кітт-Пік, США. Це було шокуюче відкриття, адже стандартна космологічна модель Лямбда-CDM пророкує, що темна енергія має бути постійною з плином часу і не втрачати свою силу. Тепер же вчені провели аналіз найбільшого каталогу наднових типу 1a і він показав, що темна енергія все ж таки слабшає, а отже, можливо, потрібно змінювати модель Лямбда-CDM, що описує еволюцію Всесвіту. Якщо темна енергія слабшає, це може вплинути на те, яким чином закінчиться існування Всесвіту. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Наднові типу 1a

Наднові типу 1a являють собою вибух, яким закінчується життя білих карликів. Це залишки померлих зірок, схожий на Сонце. Часто білі карлики існують у подвійній системі разом зі звичайною зіркою, у якої вони забирають речовину. Коли білий карлик набирає масу більшу, ніж у 1,4 раза більшу за масу Сонця, він вибухає надновою.

Часто білі карлики існують у подвійній системі разом зі звичайною зіркою, у якої вони забирають речовину. Коли білий карлик набирає масу більшу, ніж у 1,4 раза більшу за масу Сонця, він вибухає надновою Фото: space.com

Наднові типу 1a астрономи використовують для вимірювання відстаней у Всесвіті. Їхнє світло внаслідок розширення Всесвіту зміщується в червону частину електромагнітного спектра, і виходячи з цього можна оцінити швидкість розширення космосу. Потім це значення можна використовувати для розуміння впливу темної енергії на Всесвіт у різні періоди його історії.

Наднова типу 1а під назвою SN 2011fe в галактиці Вертушка (показана стрілкою внизу на правому зображенні) Фото: solar-system

Темна енергія втрачає силу

У 1998 році завдяки вивченню наднових типу 1a в 1998 році астрономи вперше виявили існування темної енергії. Відтоді було виявлено 2087 подібних подій, які увійшли до найбільшого каталогу наднових типу 1a, що охоплює вибухи білих карликів, які сталися за останні 7 млрд років.

Аналіз цього каталогу підтверджує минулі дослідження про те, що темна енергія слабшає з часом, але ці результати поки що не остаточні. Хоча на даному етапі вони суперечать стандартній космологічній моделі, яка є основою для розуміння еволюції Всесвіту з плином часу. Астрономи хочуть поповнити каталог великою кількістю наднових типу 1a, розміщених на різній відстані від Землі, щоб знову перевірити свої результати.

Наднову типу 1а під назвою SN 1994D видно на околиці галактики NGC 4526 (внизу ліворуч) Фото: solar-system

Темна енергія та остаточна доля Всесвіту

Темна енергія прискорює розширення Всесвіту, і якщо вона справді слабшає з часом, то можна очікувати уповільнення розширення космосу через зміну цієї рушійної сили. Чи буде Всесвіт розширюватися вічно або ж його збільшення закінчиться, а може бути, він знову стиснеться в початкову точку, з якої з'явився, залежить від поведінки темної енергії, вважають вчені.

Як уже писав Фокус, вчені виявили, де ховається майже половина звичайної матерії у Всесвіті, яку раніше не вдавалося побачити.

Також Фокус писав про те, що золото порушує закони фізики. Вчені з'ясували, що золото не плавиться за температури 18 726 градусів Цельсія, хоча температура плавлення дорогоцінного металу становить 1064 градуси Цельсія. Таким чином золото долає фізичні обмеження, але за певних умов.