Неожиданная темная энергия: она теряет силу и это повлияет на то, как умрет Вселенная

Анализ самого большого каталога особенных сверхновых показал, что темная энергия, таинственная сила, ускоряющая расширение Вселенной, ослабевает.

Related video

Намеки на то, что темная энергия, составлявшая 70% массы и энергии Вселенной, меняется со временем, были ранее получены с помощью прибора DESI, установленном на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик, США. Это было шокирующее открытие, ведь стандартная космологическая модель Лямбда-CDM предсказывает, что темная энергия должна быть постоянной с течением времени и не терять свою силу. Теперь же ученые провели анализ самого большого каталога сверхновых типа 1a и он показал, что темная энергия все же ослабевает, а значит, возможно, нужно менять модель Лямбда-CDM, описывающую эволюцию Вселенной. Если темная энергия ослабевает, это может повлиять на то, каким образом закончится существование Вселенной. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сверхновые типа 1a

Сверхновые типа 1a представляют собой взрыв, которым заканчивается жизнь белых карликов. Это остатки умерших звезд, похожий на Солнце. Часто белые карлики существуют в двойной системе вместе с обычной звездой, у которой они забирают вещество. Когда белый карлик набирает массу больше, чем в 1,4 раза больше массы Солнца, он взрывается сверхновой.

Часто белые карлики существуют в двойной системе вместе с обычной звездой, у которой они забирают вещество. Когда белый карлик набирает массу больше, чем в 1,4 раза больше массы Солнца, он взрывается сверхновой Фото: space.com

Сверхновые типа 1a астрономы используют для измерения расстояний во Вселенной. Их свет в результате расширения Вселенной смещается в красную часть электромагнитного спектра и исходя из этого можно оценить скорость расширения космоса. Затем это значение можно использовать для понимания влияния темной энергии на Вселенную в разные периоды ее истории.

Сверхновая типа 1а под названием SN 2011fe в галактике Вертушка (показана стрелкой внизу на правом изображении) Фото: NASA

Темная энергия теряет силу

В 1998 году благодаря изучению сверхновых типа 1a в 1998 году астрономы впервые обнаружили существование темной энергии. С тех пор было обнаружено 2087 подобных событий, которые вошли в самый большой каталог сверхновых типа 1a, который охватывает взрывы белых карликов, произошедшие за последние 7 млрд лет.

Анализ этого каталога подтверждает прошлые исследования о том, что темная энергия ослабевает со временем, но эти результаты пока не окончательны. Хотя на данном этапе они противоречат стандартной космологической модели, которая является основой для понимания эволюции Вселенной с течением времени. Астрономы хотят пополнить каталог большим количеством сверхновых типа 1a, размещенных на разном расстоянии от Земли, чтобы снова проверить свои результаты.

Сверхновая типа 1а под названием SN 1994D видна на окраине галактики NGC 4526 (внизу слева) Фото: NASA

Темная энергия и окончательная судьба Вселенной

Темная энергия ускоряет расширение Вселенной и если она действительно ослабевает со временем, то можно ожидать замедления расширения космоса и-за изменения этой движущей силы. Будет ли Вселенная расширяться вечно или же ее увеличение закончится, а может быть она снова сожмется в изначальную точку, из которой появилась, зависит от поведения темной энергии, считают ученые.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили, где скрывается почти половина обычной материи во Вселенной, которую ранее не удавалось увидеть.

Также Фокус писал о том, что золото нарушает законы физики. Ученые выяснили, что золото не плавится при температуре 18 726 градусов Цельсия, хотя температура плавления драгоценного металла составляет 1064 градуса Цельсия. Таким образом золото преодолевает физические ограничения, но при определенных условиях.