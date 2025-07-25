Схожа на Землю планета за 35 світлових років від нас має всі умови для життя: це ще не все

Астрономи виявили п'яту кам'янисту планету у відносно близькій зоряній системі. Учені вважають, що там, можливо, є умови для існування рідкої води та потенційного позаземного життя.

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Астрономи використовували космічні, а також наземні телескопи для чергового дослідження оточення зірки L98-59, яка розташована на відстані 35 світлових років від нас. У результаті астрономи виявили п'яту планету в зоряній системі, яка є кам'янистим світом класу супер-Земля. Дослідження, опубліковане в журналі Earth and Planetary Astrophysics, припускає, що планета L98-59 f може мати рідку воду на поверхні, атмосферу, а також помірний клімат. Це означає, що там може мешкати потенційне позаземне життя, пише Space.

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Раніше навколо зірки L98-59 астрономи виявили чотири кам'янисті планети земної групи. І тепер дослідження дозволило отримати більше інформації про ці світи. Зокрема, вчені змогли визначити розмір, масу та основні характеристики всіх планет, зокрема й нового світу.

Наприклад, з'ясувалося, що найближча до зірки планета має половину маси Землі, а її розмір приблизно на 16% менший. Таким чином це одна з найменших відомих планет за межами Сонячної системи.

Астрономи з'ясували, що на двох найближчих до зірки L98-59 найімовірніше активно вивергаються вулкани, а тому їхня поверхня вкрита лавою. Водночас третя планета в цій системі може бути повністю вкрита водою і не схожа на жодну планету в Сонячній системі.

L98-59 — зірка типу червоний карлик, а значить вона менша за Сонце і виділяє менше тепла. Тому зона населеності цієї зірки менша, ніж у Сонця. Зона населеності — це ділянка космосу, де зовнішні умови дозволяють існувати на планеті воді в рідкому вигляді.

Нова планета L98-59 f перебуває в зоні населеності своєї зірки, хоча її орбітальний період становить лише 23 земних дні. У Землі він становить 365 днів. Але червоний карлик виділяє менше тепла і випромінювання, ніж Сонце. Астрономи вважають, що планета L98-59 f насправді отримує стільки ж тепла, як і Земля від Сонця. Але цей світ належить до класу супер-Земля, тобто це кам'яниста планета, яка у 2,8 разів більша за Землю.

Учені вважають, що на цій планеті може бути вода в рідкому вигляді, атмосфера і всі необхідні умови для того, щоб там могло виникнути позаземне життя.

Автори дослідження мають намір використовувати космічний телескоп Вебб для подальшого дослідження планети L98-59 f. Можливо вдасться виявити атмосферу там, водяну пару або навіть ознаки існування позаземного життя.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, коли зникне наш Всесвіт. Розрахунки вчених показують, що початок кінця життя Всесвіту настане вже через 10 млрд років, а це менше ніж його нинішній вік. Наприкінці весь космос знову перетвориться на сингулярність, тобто на ту саму гарячу та щільну точку, з якої він виник.