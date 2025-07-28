Учені виявили "прищ" розміром 122 000 км, він "турбує" зірку щонайменше 7 років (фото)

Відкриття екзопланети допомогло астрономам виявити гігантську пляму на її рідній зірці, яка займає 7% її поверхні. Найбільші плями на Сонці займають лише 0,3% нашої зірки й існують набагато менше.

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Астрономи виявили більшість екзопланет, тобто світів за межами Сонячної системи, за допомогою їхнього руху на тлі зоряного диска. Тепер астрономи виявили не тільки нову планету, але це відкриття дало змогу виявити на зірці пляму, яка займає цілих 7% поверхні зірки і існує приблизно 7 років, що досить незвично. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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Коли планети проходять на тлі диска своєї зірки, то в останньої зменшується яскравість. Таким чином астрономи можуть зробити висновок про те, що там знаходиться планета і які вона має характеристики. Вчені за допомогою такого транзитного методу, використовуючи космічний телескоп TESS, виявили нову екзопланету, названу TOI-3884 b. Вона схожа на Нептун і її маса приблизно в 33 рази більша, ніж у Землі. Обертається планета навколо карликової зірки спектрального класу М під назвою TOI-3884.

Дослідження виявило асиметричне падіння яскравості зірки, а це означає, що поверхня зірки не була рівномірно яскравою, і було виявлено більш тьмяну ділянку, яка виявилася зоряною плямою. Зоряні плями, як і плями на Сонці, являють собою більш холодні і темні ділянки поверхні з переплутаними лініями магнітного поля.

Аналіз зоряної плями показав, що вона має діаметр приблизно 122 000 км і займає приблизно 7% поверхні зірки TOI-3884. Для порівняння, найбільші сонячні плями, діаметром 160 000 км, займають лише 0,3% поверхні Сонця.

Найбільші сонячні плями, діаметром 160 000 км, займають лише 0,3% поверхні Сонця Фото: space.com

За словами вчених, цей "прищ" на зірці TOI-3884 існує вже приблизно 7 років, тоді як плями на Сонці існують максимум кілька місяців.

Астрономи вирішили з'ясувати, яким чином зоряна пляма викликає появу незвичайних світлових сигналів під час проходження планети на тлі зірки. Одна гіпотеза полягає в тому, що час, за який зірка TOI-3884 здійснює один оберт навколо своєї осі, дорівнює або кратний часу, за який планета TOI-3884 b здійснює один оберт навколо зірки. Друга гіпотеза е полягає в тому, що планета обертається над одним із полюсів зірки, на якому знаходиться зоряна пляма, злегка зміщена від центру. Остання гіпотеза також передбачає, що орбіта планети сильно нахилена, можливо, вона є перпендикулярною до екватора зірки. Для порівняння, у всіх планет Сонячної системи орбіти нахилені менш ніж на 10 градусів.

У результаті дослідження астрономи виключили першу гіпотезу. Найбільш підходяще пояснення полягає в тому, що екзопланета TOI-3884 b обертається по майже перпендикулярній орбіті навколо своєї зірки, а зоряна пляма знаходиться на широті 80 градусів. Моделювання також припускає, що пляма переміщається, що робить її видимою або частково видимою для телескопа, що пояснює невеликі зміни в переміщенні планети на тлі своєї зірки.

Як уже писав Фокус, на відстані 35 світлових років від нас, астрономи виявили нову екзопланету. Вона трохи більша за Землю, але, як вважають вчені, у неї є умови для того, щоб бути придатною для життя.

Також Фокус писав про те, що життя на Марсі було знайдено ще 50 років тому, але вчені вважають, що ми ж його і вбили.