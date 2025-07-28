Самый большой аппарат NASA сделал редкую фотографию Марса и его спутников вместе (фото)

Астрономам редко удается получить изображение Марса и его спутников, Фобос и Деймос, на котором они бы находились все вместе. Но это удалось космическому аппарату Europa Clipper.

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Космический аппарат NASA Europa Clipper сейчас летит изучать спутник Юпитера под названием Европа. Когда в марте этого года аппарат совершил гравитационный маневр вокруг Марса, он проверил работоспособность одной из своих камер и сделал редкую фотографию Красной планеты и двух ее спутников. На этом снимке все три объекта видны одновременно, пишет Mashable.

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NASA показало потрясающую и редкую фотографию Марса и двух его спутников, Фобоса и Деймоса, которую сделал зонд Europa Clipper, когда в марте этого года выполнял гравитационный маневр вокруг Марса. Такой маневр необходим зонду NASA, чтобы изменить траекторию полета используя гравитацию Марса и таким образом аппарат сможет легче добраться к своей основной цели – спутнику Юпитера Европа. Несмотря на то, что изображение было получено еще в марта, NASA поделилось их только сейчас.

Марс, Фобос и Деймос астрономы могут редко увидеть на одной фотографии вместе. Данное изображение также помогло провести тестирование инфракрасной камеры Europa Clipper, которая поможет тщательно изучить Европу.

Изображение Марса, Деймоса и Фобоса было сделано, когда зонд NASA находился на расстоянии примерно 800 000 км от Земли. В правой части снимка виден Марс, где на полюсе планеты можно увидеть холодную полярную шапку, где температура составляет примерно минус 120 градусов Цельсия. Фобос виден ближе Красной планете, а Демос – в левом верхнем углу снимка. Оба спутника в 250 раз более тусклые, чем Марс, а потому ученым пришлось увеличить их яркость на снимке. Впервые Фобос и Деймос вместе сфотографировал космический аппарат Mars Express в 2009 году.

Фобос виден ближе Красной планете, а Демос – в левом верхнем углу снимка Фото: NASA

Спутники Марса: Фобос и Деймос

Астрономы относительно мало знают о спутниках Марса. Фобос имеет ширину примерно 22 км, а Деймос – от 11 до 14 км. По словам ученых, форма спутников Марса напоминает картофель.

Уже много лет ученые спорят о том, откуда взялись эти спутники. Одна теория предполагает, что гравитация Марса притянула к планете два астероида. Другая теория предполагает, что оба спутника являются кусками Марса, которые были выброшены в результате удара миллиарды лет назад.

Впервые Фобос и Деймос вместе сфотографировал космический аппарат Mars Express в 2009 году Фото: ESA

Миссия Europa Clipper

Космический аппарат Europa Clipper является самым большим зондом NASA. Его размер вместе с солнечными панелями составляет более 30 метров. Космический аппарат был запущен в октябре 2024 года и должен прибыть к Юпитеру в 2030 году. После этого зонд NASA совершит около 50 пролетов мимо Европы, чтобы изучить поверхность спутника, а также его недра. Эта миссия должна подтвердить наличие внутри Европы подземного океана. Также ученые хотят выяснить, может ли Европа быть пригодной для жизни и есть ли там внеземные живые организмы.

Космический аппарат Europa Clipper является самым большим зондом NASA. Его размер вместе с солнечными панелями составляет более 30 метров. Космический аппарат был запущен в октябре 2024 года и должен прибыть к Юпитеру в 2030 году Фото: NASA

Как уже писал Фокус, NASA собирается отправить на Красную планету новые летательные аппараты, которым не требуется посадочная платформа для запуска с поверхности Марса. Эти марсианские вертолеты помогут подготовить будущую пилотируемую миссию на Марс.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили "прыщ" размером 122 000 км и он "беспокоит" звезду не менее 7 лет. Открытие экзопланеты помогло астрономам обнаружить гигантское пятно на ее родной звезде, которое занимает 7% ее поверхности. Самые большие пятна на Солнце занимают всего 0,3% нашей звезды.