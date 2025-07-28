Найбільший апарат NASA зробив рідкісне фото Марса і його супутників разом (фото)

Астрономам рідко вдається отримати зображення Марса і його супутників, Фобоса і Деймоса, на якому вони б перебували всі разом. Але це вдалося космічному апарату Europa Clipper.

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Космічний апарат NASA Europa Clipper зараз летить вивчати супутник Юпітера під назвою Європа. Коли в березні цього року апарат здійснив гравітаційний маневр навколо Марса, він перевірив працездатність однієї зі своїх камер і зробив рідкісне фото Червоної планети і двох її супутників. На цьому знімку всі три об'єкти видно одночасно, пише Mashable.

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NASA показало разюче і рідкісне фото Марса і двох його супутників, Фобоса і Деймоса, яке зробив зонд Europa Clipper, коли в березні цього року виконував гравітаційний маневр навколо Марса. Такий маневр необхідний зонду NASA, щоб змінити траєкторію польоту, використовуючи гравітацію Марса, і таким способом апарат зможе легше дістатися своєї основної мети — супутника Юпітера Європа. Незважаючи на те, що зображення було отримано ще в березні, NASA поділилося ним тільки зараз.

Марс, Фобос і Деймос астрономи можуть рідко побачити на одному фото разом. Це зображення також допомогло провести тестування інфрачервоної камери Europa Clipper, яка допоможе ретельно вивчити Європу.

Зображення Марса, Деймоса і Фобоса було зроблено, коли зонд NASA перебував на відстані приблизно 800 000 км від Землі. У правій частині знімка видно Марс, де на полюсі планети можна побачити холодну полярну шапку, де температура становить приблизно мінус 120 градусів Цельсія. Фобос видно ближче до Червоної планети, а Демос — у лівому верхньому кутку знімка. Обидва супутники у 250 разів тьмяніші, ніж Марс, а тому вченим довелося збільшити їхню яскравість на знімку. Уперше Фобос і Деймос разом сфотографував космічний апарат Mars Express у 2009 році.

Фобос видно ближче Червоної планети, а Демос — у лівому верхньому кутку знімка Фото: solar-system

Супутники Марса: Фобос і Деймос

Астрономи відносно мало знають про супутники Марса. Фобос має ширину приблизно 22 км, а Деймос — від 11 до 14 км. За словами вчених, форма супутників Марса нагадує картоплю.

Уже багато років учені сперечаються про те, звідки взялися ці супутники. Одна теорія припускає, що гравітація Марса притягнула до планети два астероїди. Інша теорія припускає, що обидва супутники є шматками Марса, які були викинуті внаслідок удару мільярди років тому.

Уперше Фобос і Деймос разом сфотографував космічний апарат Mars Express у 2009 році Фото: ESA

Місія Europa Clipper

Космічний апарат Europa Clipper є найбільшим зондом NASA. Його розмір разом із сонячними панелями становить понад 30 метрів. Космічний апарат було запущено в жовтні 2024 року, він має прибути до Юпітера у 2030 році. Після цього зонд NASA здійснить приблизно 50 прольотів повз Європу, щоб вивчити поверхню супутника, а також його надра. Ця місія має підтвердити наявність усередині Європи підземного океану. Також учені хочуть з'ясувати, чи може Європа бути придатною для життя і чи є там позаземні живі організми.

Космічний апарат Europa Clipper є найбільшим зондом NASA. Його розмір разом із сонячними панелями становить понад 30 метрів. Космічний апарат було запущено в жовтні 2024 року, він має прибути до Юпітера у 2030 році Фото: NASA

Як уже писав Фокус, NASA збирається відправити на Червону планету нові літальні апарати, яким не потрібна посадкова платформа для запуску з поверхні Марса. Ці марсіанські вертольоти допоможуть підготувати майбутню пілотовану місію на Марс.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили "прищ" розміром 122 000 км і він "турбує" зірку щонайменше 7 років. Відкриття екзопланети допомогло астрономам виявити гігантську пляму на її рідній зірці, яка займає 7% її поверхні. Найбільші плями на Сонці займають лише 0,3% нашої зірки.