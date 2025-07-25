На Марс відправлять 6 вертольотів: вони підготують висадку астронавтів NASA на планету (відео)

Однією з головних особливостей майбутньої місії на Червону планету є те, що вертольоти будуть запущені в атмосфері Марса, а не з посадкової платформи на поверхні. Ця місія має стартувати у 2028 році.

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Американська компанія AeroVironment спільно з NASA представили проект нової місії на Марс під назвою Skyfall. Згідно з проєктом, 6 гелікоптерів нового покоління проводитимуть автономні дослідження Червоної планети і допоможуть підготуватися до висадки астронавтів на NASA на Марс. Проєкт Skyfall ґрунтується на минулій програмі NASA з дослідження Червоної планети, у межах якої з 2021 по 2024 рік Марс вивчав вертоліт Ingenuity. Він став першим літальним апаратом на іншій планеті і зміг здійснити 72 польоти за 3 роки роботи, пише Space.

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У компанії AeroVironment заявили, що місія Skyfall є революційним підходом до дослідження Марса, який є ефективнішим і дешевшим, ніж усі минулі проєкти. Спільно NASA компанія планує відправити на Марс 6 гелікоптерів для вивчення Червоної планети у 2028 році.

Згідно із заявою AeroVironment, 6 гелікоптерів вивчатимуть місця на Марсі, які обрані як найбільш перспективні для висадки перших астронавтів на Червону планету. Ці місця містять водяний лід під поверхнею, який, можливо, легко добувати, а також інші цінні ресурси, необхідні для встановлення довгострокової присутності людини на Марсі.

Однією з головних особливостей майбутньої місії на Червону планету є те, що вертольоти будуть запущені в атмосфері Марса, а не з посадкової платформи на поверхні Фото: скриншот

Однією з особливостей місії Skyfall є те, що всі 6 гелікоптерів після входу в атмосферу Марса на спусковому апараті, відокремлюватимуться від нього і почнуть автономне дослідження Червоної планети під час польотів у повітрі. Таким чином немає необхідності використовувати посадкову платформу, яка має приземлитися на Марсі. Це один із найдорожчих і найризикованіших елементів будь-якої місії на Червону планету. Тому Skyfall є дешевшим і менш ризикованим варіантом дослідження Марса.

Коли вертольоти розпочнуть свою роботу в атмосфері Марса вони почнуть збирати дані про планету. Зокрема, вони передаватимуть на Землю фотографії поверхні Марса з високою роздільною здатністю, а за допомогою радарів досліджуватимуть, що знаходиться під поверхнею планети. Таким чином, ці дані допоможуть NASA краще підготуватися до висадки астронавтів, коли буде остаточно визначено місця на Червоній планеті, де найкраще це зробити з огляду на доступність підземної замороженої води та інших ресурсів.

Згідно із заявою AeroVironment, вертольоти місії Skyfall зможуть долати більшу відстань, ніж це міг робити вертоліт Ingenuity, а також збирати набагато більше наукових даних.

Як уже писав Фокус, Європейське космічне агентство провело успішне випробування парашутної системи, призначеної для спуску посадкової платформи на Марс, де перебуватиме інноваційний марсохід. Одне з його завдань полягає в тому, щоб знайти ознаки існування позаземного життя на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що темна енергія, яка відповідає за прискорене розширення космосу, втрачає силу, як з'ясували вчені. Це може вплинути на остаточну долю Всесвіту.