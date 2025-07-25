На Марс отправят 6 вертолетов: они подготовят высадку астронавтов NASA на планету (видео)

Одной из главных особенностей будущей миссии на Красную планету является то, что вертолеты будут запущены в атмосфере Марса, а не с посадочной платформы на поверхности. Эта миссия должна стартовать в 2028 году.

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Американская компания AeroVironment совместно с NASA представили проект новой миссии на Марс под названием Skyfall. Согласно проекту, 6 вертолетов нового поколения будут проводить автономные исследования Красной планеты и помогут подготовиться к высадке астронавтов на NASA на Марс. Проект Skyfall основан на прошлой программе NASA по исследованию Красной планеты, в рамках которой с 2021 по 2024 год Марс изучал вертолет Ingenuity. Он стал первым летательным аппаратом на другой планете и смог совершить 72 полета за 3 года работы, пишет Space.

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В компании AeroVironment заявили, что миссия Skyfall представляет собой революционных подход к исследованию Марса, который является более эффективным и дешевым, чем все прошлые проекты. Совместно NASA компания планирует отправить на Марс 6 вертолетов для изучения Красной планеты в 2028 году.

Согласно заявлению AeroVironment, 6 вертолетов будут изучать места на Марсе, которые выбраны в качестве наиболее перспективных для высадки первых астронавтов на Красную планету. Эти места содержат водяной лед под поверхностью, который, возможно, легко добывать, а также другие ценные ресурсы, необходимые для установления долгосрочного присутствия человека на Марсе.

Одной из главных особенностей будущей миссии на Красную планету является то, что вертолеты будут запущены в атмосфере Марса, а не с посадочной платформы на поверхности Фото: скриншот

Одной из особенностей миссии Skyfall является то, что все 6 вертолетов после входа в атмосферу Марса на спускаемом аппарате, отделяться от него и начнут автономное исследование Красной планеты во время полетов в воздухе. Таким образом нет необходимости использовать посадочную платформу, которая должна приземлиться на Марсе. Это один из самых дорогих и рискованных элементов любой миссии на Красную планету. Поэтому Skyfall является более дешевым и менее рискованным вариантов исследования Марса.

Когда вертолеты начнут свою работу в атмосфере Марса они начнут собирать данные о планете. В частности, они будут передавать на Землю фотографии поверхности Марса с высоким разрешением, а с помощью радаров будут исследовать, что находится под поверхностью планеты. Таким образом, эти данные помогут NASA лучше подготовиться к высадке астронавтов, когда будут окончательно определены места на Красной планет, где лучше всего это сделать, учитывая доступность подземной замороженной воды и других ресурсов.

Согласно заявлению AeroVironment, вертолеты миссии Skyfall смогут преодолевать большее расстояние, чем это мог делать вертолет Ingenuity, а также собирать намного больше научных данных.

Как уже писал Фокус, Европейское космическое агентство провело успешное испытание парашютной системы, предназначенной для спуска посадочной платформы на Марс, где будет находиться инновационный марсоход. Одна из его задач состоит в том, чтобы найти признаки существования внеземной жизни на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что темная энергия, которая отвечает за ускоренное расширение космоса, теряет силу, как выяснили ученые. Это может повлиять на окончательную судьбу Вселенной.