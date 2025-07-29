Эти "семь чудес Вселенной" можно увидеть всегда в ночном небе (фото)
В ночном небе можно наблюдать огромное количество удивительных объектов, но некоторые из них особенно интересны. Их можно сравнить с известными чудесами Древнего мира, но в данном случае это чудеса Вселенной.
В космосе таится столько чудес, что их невозможно перечислить. Но какие семь самых замечательных объектов мы можем увидеть, будь то невооруженным глазом, в простой бинокль или небольшой телескоп? Далее представлен список, основанный на мнениях астрономов. Этот список можно назвать "Семь чудес Вселенной", пишет Space.
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Луна
Луну можно увидеть невооруженным глазом, но если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, то вы может увидеть некоторые удивительные особенности на ее поверхности. Например, можно рассмотреть сотни кратеров разных размеров весьма детально.
Лучше всего Луну наблюдать в фазах первой и последней четверти, поскольку именно тогда, кратеры и другие особенности ландшафта становятся четко различимыми.
Луна — это самое заметное небесное тело, видимое на ночном небе, но мы можем видеть только одну ее сторону.
Кольца Сатурна
Сатурн известен благодаря своим огромным кольцам. Визуально Сатурн выглядит как яркая желто-белая звезда, а система колец, не видна. Однако с помощью небольшого телескопа можно увидеть кольца. Они состоят из миллиардов частиц, в основном из водяного льда. Каждая частица вращается вокруг Сатурна по своей собственной орбите.
Орион
Орион – это самое яркое созвездие в ночном небе. Три яркие звезды, выстроившиеся в ряд в центре, создают пояс Ориона.
В созвездии Орион мы видим две огромные звезды, Ригель и Бетельгейзе. Ригель — это сверхгигант, ослепительно-белая яркая звезда. Она расположена в 870 световых годах от нас, и она в 47 тысяч раз ярче Солнца. Бетельгейзе светит холодным, тускло-красным светом и находится примерно в 550 световых годах от нас. Это сверхгигант, который приближается к концу своей жизни.
Один из самых удивительных объектов на небе — это туманность Ориона, которая находится в созвездии Орион. В бинокль или небольшой телескоп она видна как яркая серо-зеленая дымка. В более крупные телескопы она выглядит как облако неправильной формы.
Туманность Ориона — это огромное облако чрезвычайно разреженного светящегося газа и пыли, расположенное примерно в 1350 световых годах от нас и ширина составляет примерно 25 световых лет.
Млечный Путь
Млечный Путь – это наша родная галактика, которую мы не можем увидеть полностью, ведь находимся в ней. И все же мы можем видеть яркую полосу из звезд в ночном небе, которая является частью нашей галактики.
Для наблюдателей в Северном полушарии самая яркая часть Млечного Пути находится в созвездии Стрельца, и ее можно увидеть в бинокль. Здесь звезды указывают на центр нашей галактики, который находится на расстоянии примерно 26 000 световых лет от нас.
Большое шаровое скопление Геркулеса
Мы можем найти созвездие Геркулеса между звездой Арктур в созвездии Волопаса и яркой голубой звездой Вега в созвездии Лиры. Некоторым Геркулес напоминает большую букву "Н", не содержащую ярких звезд. Темной ночью можно увидеть туманное пятно света в одном из частей этой буквы. Это Большое шаровое скопление Геркулеса. Некоторые ученые называют его самым великолепным шаровым скоплением, видимым в Северном полушарии.
Крабовидная туманность
4 июля 1054 года произошел взрыв сверхновой. Звезда, по крайней мере в десять раз массивнее Солнца, внезапно взорвалась. После этого осталось лишь горячее ядро звезды и облако газообразных обломков.
Газовое облако, оставшееся после взрыва сверхновой, известно как Крабовидная туманность и оно расширяется во всех направлениях со скоростью 1500 км в секунду.
Ядро взорвавшейся звезды является пульсаром. Это быстро вращающаяся нейтронная звезда.
Галактика Андромеды
При ясном безлунном небе можно увидеть вытянутое туманное пятно, которое представляет собой самую близкую к нам крупную галактику. Это галактика Андромеды. Лучше всего она видна в бинокль или небольшой телескоп. Эта галактика находится на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от нас.
Как уже писал Фокус, ученые провели анализ 76 млн изображений, сделанных радиотелескопами и обнаружили, что группировка спутников Starlink создает чрезвычайно сильные помехи. Это ставит под угрозу наблюдение за космосом.