Эти "семь чудес Вселенной" можно увидеть всегда в ночном небе (фото)

В ночном небе можно наблюдать огромное количество удивительных объектов, но некоторые из них особенно интересны. Их можно сравнить с известными чудесами Древнего мира, но в данном случае это чудеса Вселенной.

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В космосе таится столько чудес, что их невозможно перечислить. Но какие семь самых замечательных объектов мы можем увидеть, будь то невооруженным глазом, в простой бинокль или небольшой телескоп? Далее представлен список, основанный на мнениях астрономов. Этот список можно назвать "Семь чудес Вселенной", пишет Space.

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Луна

Луна Фото: NASA

Луну можно увидеть невооруженным глазом, но если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, то вы может увидеть некоторые удивительные особенности на ее поверхности. Например, можно рассмотреть сотни кратеров разных размеров весьма детально.

Лучше всего Луну наблюдать в фазах первой и последней четверти, поскольку именно тогда, кратеры и другие особенности ландшафта становятся четко различимыми.

Луна — это самое заметное небесное тело, видимое на ночном небе, но мы можем видеть только одну ее сторону.

Кольца Сатурна

Сатурн Фото: NASA

Сатурн известен благодаря своим огромным кольцам. Визуально Сатурн выглядит как яркая желто-белая звезда, а система колец, не видна. Однако с помощью небольшого телескопа можно увидеть кольца. Они состоят из миллиардов частиц, в основном из водяного льда. Каждая частица вращается вокруг Сатурна по своей собственной орбите.

Орион

Туманность Ориона Фото: NASA

Орион – это самое яркое созвездие в ночном небе. Три яркие звезды, выстроившиеся в ряд в центре, создают пояс Ориона.

В созвездии Орион мы видим две огромные звезды, Ригель и Бетельгейзе. Ригель — это сверхгигант, ослепительно-белая яркая звезда. Она расположена в 870 световых годах от нас, и она в 47 тысяч раз ярче Солнца. Бетельгейзе светит холодным, тускло-красным светом и находится примерно в 550 световых годах от нас. Это сверхгигант, который приближается к концу своей жизни.

Один из самых удивительных объектов на небе — это туманность Ориона, которая находится в созвездии Орион. В бинокль или небольшой телескоп она видна как яркая серо-зеленая дымка. В более крупные телескопы она выглядит как облако неправильной формы.

Туманность Ориона — это огромное облако чрезвычайно разреженного светящегося газа и пыли, расположенное примерно в 1350 световых годах от нас и ширина составляет примерно 25 световых лет.

Млечный Путь

Млечный Путь Фото: space.com

Млечный Путь – это наша родная галактика, которую мы не можем увидеть полностью, ведь находимся в ней. И все же мы можем видеть яркую полосу из звезд в ночном небе, которая является частью нашей галактики.

Для наблюдателей в Северном полушарии самая яркая часть Млечного Пути находится в созвездии Стрельца, и ее можно увидеть в бинокль. Здесь звезды указывают на центр нашей галактики, который находится на расстоянии примерно 26 000 световых лет от нас.

Большое шаровое скопление Геркулеса

Большое шаровое скопление Геркулеса Фото: NASA

Мы можем найти созвездие Геркулеса между звездой Арктур в созвездии Волопаса и яркой голубой звездой Вега в созвездии Лиры. Некоторым Геркулес напоминает большую букву "Н", не содержащую ярких звезд. Темной ночью можно увидеть туманное пятно света в одном из частей этой буквы. Это Большое шаровое скопление Геркулеса. Некоторые ученые называют его самым великолепным шаровым скоплением, видимым в Северном полушарии.

Крабовидная туманность

Крабовидная туманность Фото: NASA

4 июля 1054 года произошел взрыв сверхновой. Звезда, по крайней мере в десять раз массивнее Солнца, внезапно взорвалась. После этого осталось лишь горячее ядро звезды и облако газообразных обломков.

Газовое облако, оставшееся после взрыва сверхновой, известно как Крабовидная туманность и оно расширяется во всех направлениях со скоростью 1500 км в секунду.

Ядро взорвавшейся звезды является пульсаром. Это быстро вращающаяся нейтронная звезда.

Галактика Андромеды

Галактика Андромеды Фото: NASA

При ясном безлунном небе можно увидеть вытянутое туманное пятно, которое представляет собой самую близкую к нам крупную галактику. Это галактика Андромеды. Лучше всего она видна в бинокль или небольшой телескоп. Эта галактика находится на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от нас.

Как уже писал Фокус, ученые провели анализ 76 млн изображений, сделанных радиотелескопами и обнаружили, что группировка спутников Starlink создает чрезвычайно сильные помехи. Это ставит под угрозу наблюдение за космосом.