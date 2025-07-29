Этих сигналов быть не должно: спутники Starlink Илона Маска представляют угрозу

Ученые провели анализ 76 млн изображений, сделанных радиотелескопами и обнаружили, что группировка спутников Starlink создает чрезвычайно сильные помехи. Это ставит по угрозу наблюдение за космосом.

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С одной стороны, благодаря спутникам Starlink компании SpaceX Илона Маска многие люди на нашей планете получили доступ к интернету. С другой стороны, астрономы давно выражают обеспокоенность по поводу того, что эти спутники создают слишком много помех при наблюдении за Вселенной. Спутники выпускают так много радиоизлучения, что оно портит изображения радиотелескопов. Новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, подтверждает это, пишет Space.

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Ученые проанализировали 76 млн изображений космоса, сделанных радиотелескопами, и выяснилось, что радиоизлучение спутников Starlink создало помехи на примерно 30% снимков. Эти помехи могут повлиять на результаты исследований, которые основаны на полученных данных наблюдений за Вселенной.

Ученые обнаружили более 112 000 радиоизлучений, исходящих от более 1800 спутников Starlink. Исследование показало, что большая часть наблюдаемых помех не является преднамеренной.

Исследование показало, что некоторые спутники Starlink выпускают излучение в диапазонах, где вообще не должно быть никаких сигналов, например, на частоте 150,8 МГц, которая предназначена для радиоастрономии. Ученые пришли к выводу, что это непреднамеренное радиоизлучение может исходить от бортовой электроники.

Хотя Международный союз электросвязи регулирует сигналы, выпускаемые спутниками, чтобы защитить астрономические наблюдения с помощью радиотелескопов, действующие правила фокусируются на преднамеренных сигналах и не охватывают этот тип непреднамеренного радиоизлучения, говорят авторы исследования.

Хотя исследование было сосредоточено на спутниках Starlink, ведь эта группировка насчитывает уже более 7000 аппаратов на орбите и является самой большой, ученые говорят, что проблема на только в них. Группировки спутников других компаний также могут выпускать непреднамеренные радиосигналы, говорят ученые.

При этом авторы исследования говорят, что компания SpaceX не нарушает действующих правил, но эти правила необходимо изменить, иначе наблюдения за космосом окажутся под угрозой.

Фокус уже писал о том, что еще одно исследование показало, что спутники Starlink выпускают слишком мощные радиоволны, которые мешают астрономическим наблюдениям.

Также Фокус писал о том, что одну из самых больших звезд во Вселенной окружает пузырь размером почти с Солнечную систему и астрономы не могут его объяснить. Ученые не знают, каким образом могла образоваться настолько огромная структура вокруг умирающей звезды.