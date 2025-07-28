Огромную звезду окружает пузырь размером почти с Солнечную систему: его невозможно объяснить

Звезда класса красный гигант окружена сферой из плазмы, которая имеет размер, почти в два раза меньший размера Солнечной системы. Астрономы не знают, каким образом могла образоваться настолько огромная структура вокруг умирающей звезды.

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Умирающая звезда DFK 52 создала вокруг себя огромный пузырь из плазмы, диаметр которого составляет примерно 7,5 триллионов километров. Это почти в два раза меньше размера Солнечной системы, но в 50 000 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Астрономы не могут объяснить эту структуру, ведь не существует известного механизма, способного создать такое большое количество плазмы из одной звезды. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

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Красные сверхгиганты представляет собой самые большие звезды во Вселенной. Это последняя стадия жизни очень массивных звезд, которые должны взорваться сверхновой. В стадии красного сверхгиганта звезда быстро увеличивается в размерах и выбрасывает огромное количество плазмы в космос. В результате образуется сфера, которая может повлиять на то, каким образом произойдет взрыв сверхновой.

Астрономы обнаружили, что красный сверхгигант DFK 52 имеет самую большую плазменную оболочку среди всех подобных звезд. Но проблема в том, что DFK 52 относительно тусклая звезда, а значит у нее меньше энергии, чем считается необходимым создания такого пузыря из плазмы. Ученые говорят, что они не могут объяснить, каким образом красный сверхгигант, за относительно короткое время, может выбросить так много плазмы в космос.

Астрономы обнаружили, что красный сверхгигант DFK 52 имеет самую большую плазменную оболочку среди всех подобных звезд Фото: NASA

Раньше астрономы проводили наблюдение за звездой DFK 52 с помощью оптических телескопов. Тогда они обнаружили, что звезда выбрасывает относительно нормальное количество плазмы как для красного сверхгиганта. Затем ученые провели наблюдение помощью радиотелескопа ALMA и увидели чрезвычайно большую структуру вокруг умирающей звезды.

По слова астрономов, плазменная сфера имею очень сложную геометрию, которую пока нельзя объяснить. Ученые обнаружили сложные потоки плазмы, вылетающей из звезды, а также кольцеобразную структуру примерно в середине сферы, которая расширяется со скоростью почти 30 км/с.

Ученые провели наблюдение помощью радиотелескопа ALMA и увидели чрезвычайно большую структуру вокруг умирающей звезды Фото: ALMA

Исследование предполагает, что примерно 4000 лет назад что-то произошло со звездой и именно это событие, вероятно, повлияло на то, что красный сверхгигант выбросил так много плазмы.

Одно из возможных объяснений наличия такой огромной структуры вокруг звезды заключается в том, что DFK 52 когда-то была гораздо ярче, а теперь резко потускнела. Но красные сверхгиганты не подвержены таким колебаниям яркости. Также возможно, что другая звезда вращалась близко к DFK 52 и провоцировала выброс плазмы, но привело бы к образованию более симметричного пузыря.

Астрономы говорят, что за созданием этой структуры стоит какой-то дополнительный источник энергии, но пока неизвестно, какой именно. Исследование предполагает, что выброс слишком большого количества вещества не изменит общую эволюцию звезды DFK 52, но может оказать существенное влияние на внешний вид будущей сверхновой.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что искать инопланетян на планете K2-18b не стоит, хотя это водный мир. Ранее в этом году астрономы сообщили о, казалось бы, сенсационном открытии. Новое исследование опровергает это.

Также Фокус писал о том, что еще одно исследование ставит под сомнение существующую теорию эволюции Солнечной системы.