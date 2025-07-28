Ученые выяснили, что искать инопланетян на планете K2-18b не стоит, хотя это водный мир

Ранее в этом году астрономы сообщили о, казалось бы, сенсационном открытии. Они заявили, что обнаружили самые убедительные доказательства существования внеземной жизни на другой планете. Новое исследование опровергает это.

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Несколько лет объектом пристального внимания астрономов является планета K2-18b. Это каменистый мир, похожий на Землю, расположенный в 124 световых годах от нас. По размеру эта планета примерно в 2,5 раза больше Земли и считается, что там много воды. В 2023 году исследователи впервые заявили о том, что обнаружили на планете K2-18b молекулы, которые указывают на существование там инопланетной жизни. Затем в апреле этого года та же группа астрономов заявила, что они впервые обнаружили самые убедительные доказательства того, что внеземная жизнь на далекой планете может существовать. Новые наблюдения за планетой, проведенные с помощью космического телескопа Уэбб, показывают, что на самом деле признаков жизни на K2-18b нет. Хотя это точно водный мир. Исследование опубликовано на сервер препринтов arXiv, пишет New Scientist.

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И два года назад и ранее в этом году группа астрономов заявила о том, что они увидели с помощью космического телескопа Уэбб наличие в атмосфере планеты K2-18b особенных молекул: диметилсульфид и диметилдисульфид. На нашей планете эти молекулы создают только живые организмы. Таким образом ученые заявили, что, возможно, обнаружили первый обитаемый мир, кроме Земли.

Авиаторы нового исследования также использовали космический телескоп Уэбб для проведения наблюдений за планетой K2-18b и не нашли явных доказательств существования молекул, указывающих на потенциальную внеземную жизнь. Ученые говорят, что все указывает на то, что, возможно, существует очень слабый сигнал молекул, которые являются биосигнатурами, но скорее всего их, вообще не существует на планете K2-18b. Авторы исследования считают, что возможно, существуют другие молекулы, которые маскируются под диметилсульфид.

Ученые говорят, что вероятно, можно заканчивать дискуссию о том, является ли K2-18b потенциально обитаемым миром. Скорее всего, внеземной жизни там нет.

Также авторы исследования обнаружили, что в некоторых богатых водородом атмосферах планет, таких как K2-18b, существует химический способ образования диметилсульфида. То есть для этого не нужны живые организмы.

В то же время астрономы подтвердили, что планета K2-18b является водным миром. Правда, пока неизвестно, покрывают ли планету океаны, или же много воды находится в виде пара в атмосфере, а может быть эта вода находится в недрах планеты.

Как уже писал Фокус, инопланетяне летят захватывать Землю в октябре и ученые объяснили, чего ждать на самом деле. Дело в том, что недавно астрофизик из Гарварда Ави Леб выдвинул гипотезу, что межзвездный объект 3I/ATLAS является не кометой, а космическим кораблем инопланетян.

Также Фокус писал о том, что в далекой галактике обнаружена блуждающая черная дыра неуловимого вида. Астрономы обнаружили неуловимую черную дыру. Она принадлежит к редкому классу черных дыр, которые очень сложно обнаружить.