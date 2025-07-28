Учені з'ясували, що шукати інопланетян на планеті K2-18b не варто, хоча це водний світ

Раніше цього року астрономи повідомили про, здавалося б, сенсаційне відкриття. Вони заявили, що виявили найпереконливіші докази існування позаземного життя на іншій планеті. Нове дослідження спростовує це.

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Кілька років об'єктом пильної уваги астрономів є планета K2-18b. Це кам'янистий світ, схожий на Землю, розташований у 124 світлових роках від нас. За розміром ця планета приблизно у 2,5 раза більша за Землю і вважається, що там багато води. У 2023 році дослідники вперше заявили про те, що виявили на планеті K2-18b молекули, які вказують на існування там інопланетного життя. Потім у квітні цього року та ж група астрономів заявила, що вони вперше виявили найпереконливіші докази того, що позаземне життя на далекій планеті може існувати. Нові спостереження за планетою, проведені за допомогою космічного телескопа Вебб, показують, що насправді ознак життя на K2-18b немає. Хоча це точно водний світ. Дослідження опубліковано на сервер препринтів arXiv, пише New Scientist.

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І два роки тому, і раніше цього року група астрономів заявила про те, що вони побачили за допомогою космічного телескопа Вебб наявність в атмосфері планети K2-18b особливих молекул: диметилсульфід і диметилдисульфід. На нашій планеті ці молекули створюють тільки живі організми. Таким чином учені заявили, що, можливо, виявили перший населений світ, крім Землі.

Авіатори нового дослідження також використовували космічний телескоп Вебб для проведення спостережень за планетою K2-18b і не знайшли явних доказів існування молекул, що вказують на потенційне позаземне життя. Вчені кажуть, що все вказує на те, що, можливо, існує дуже слабкий сигнал молекул, які є біосигнатурами, але, найімовірніше, їх, узагалі не існує на планеті K2-18b. Автори дослідження вважають, що можливо, існують інші молекули, які маскуються під диметилсульфід.

Вчені кажуть, що ймовірно, можна закінчувати дискусію про те, чи є K2-18b потенційно населеним світом. Найімовірніше, позаземного життя там немає.

Також автори дослідження виявили, що в деяких багатих воднем атмосферах планет, таких як K2-18b, існує хімічний спосіб утворення диметилсульфіду. Тобто для цього не потрібні живі організми.

Водночас астрономи підтвердили, що планета K2-18b є водним світом. Щоправда, поки що невідомо, чи покривають планету океани, чи багато води перебуває у вигляді пари в атмосфері, а можливо, ця вода міститься в надрах планети.

Як уже писав Фокус, інопланетяни летять захоплювати Землю в жовтні і вчені пояснили, чого чекати насправді. Річ у тім, що нещодавно астрофізик з Гарварду Аві Леб висунув гіпотезу, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є не кометою, а космічним кораблем інопланетян.

Також Фокус писав про те, що в далекій галактиці виявлено блукаючу чорну діру невловимого виду. Астрономи виявили невловиму чорну діру. Вона належить до рідкісного класу чорних дір, які дуже складно виявити.