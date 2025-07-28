Інопланетяни летять захоплювати Землю в жовтні: астрофізик пояснила, чого чекати насправді

Нещодавно скандальний астрофізик із Гарварду Аві Леб висунув гіпотезу, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є насправді космічним кораблем інопланетян. Найближче до Сонця цей об'єкт опиниться в жовтні 2025 року.

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На початку липня було відкрито міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який на швидкості приблизно 210 000 км/год прямує до Сонячної системи. Також вдалося з'ясувати, що ця комета старша за Сонячну систему приблизно на 3 — 3,5 млрд років. Відомо, що це всього лише третій підтверджений міжзоряний об'єкт, який потрапить у нашу Сонячну систему, пише Futurism.

Тож поки одні вчені намагаються з'ясувати більше про саму комету, інші висувають більш ніж сміливі теорії про неї. Гарвардський астрофізик Аві Льоб, відомий своїм полюванням на НЛО, припустив, що 3I/ATLAS — це космічний корабель або інша інопланетна технологія, яку було відправлено позаземною цивілізацією.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: ESO

Льоб навіть випустив із цього приводу статтю, яку було опубліковано на сервері препринтів arXiv, а отже, вона ще не пройшла незалежного рецензування. На думку автора статті, це "позаземна технологія", судячи з її траєкторії, намагається скидати швидкість, щоб краще розгледіти Землю і Юпітер. Хоча і сам автор не відкидає можливості, що 3I/ATLAS — це всього лише комета.

"Орбітальна траєкторія 3I/ATLAS має вкрай малоймовірне поєднання характеристик, яке цілком могло б бути простим збігом, хоч би яким дивним він здавався", — пише у своїй статті Льоб.

Варто зазначити, що астрофізик із Гарварду раніше вже називав інший міжзоряний об'єкт "Оумуамуа" космічною технологією і навіть написав про це книгу. Вона була заснована на доводах, які Льоб опублікував у власному дослідженні.

Попереднє дослідження, а потім і книжка Льоба вийшли ще 2017 року, і тоді його роботу розкритикували колеги. Цього разу Льоб також зазнав критики з боку наукової спільноти.

"Найімовірнішою відповіддю є те, що 3I/ATLAS — це абсолютно природний міжзоряний об'єкт, імовірно, комета", — заявляє астрофізик із Технологічного університету Свінберна Сара Вебб.

Хоча Вебб також додає, що ідея про космічний апарат є цікавою гіпотезою, яку не слід повністю відкидати.

"Ідея інопланетних космічних зондів, які блукають космосом, може спершу здатися дивною, але ми ж самі відправили кілька таких зондів у 1970-х роках. Наприклад, обидва "Вояджери" вже залишили нашу Сонячну систему, не сильно від них відстають і "Піонер-10", а також "Піонер-11", — підкреслює Вебб.

"Таким чином, можна припустити, що інопланетні цивілізації, якщо такі взагалі існують, могли б запустити свої галактичні дослідницькі апарати", — підсумувала науковиця.

Але з'ясувати, чи дійсно 3I/ATLAS є інопланетним зондом, можливо, не так і просто. Вебб каже, що спершу необхідно пошукати у міжзоряного об'єкта "хвіст", який є у комет.

Також можна пошукати ознаки "електростатичного розряду, спричиненого сонячним світлом, яке потрапляє на зонд" або "будь-які радіохвилі, що виходять від зонда як засіб зв'язку".

Без подібних доказів у бік теорії про інопланетну технологію, Вебб зізнається, що найімовірніше, що до Сонячної системи летить комета — куля з льоду, пилу і каміння.

"Наразі 3I/ATLAS, ймовірно, просто надзвичайно швидкий, старий і крижаний гість із далекої системи. Але він також може послужити нам хорошим об'єктом для тренувань, щоб удосконалити методи нашого пошуку позаземного життя, а також спостережень за Всесвітом", — підсумувала астрофізик.

Нагадаємо, телескоп Габбл уперше сфотографував гостя з іншого світу розміром із велике місто. Астрономи отримали першу фотографію міжзоряної комети 3I/ATLAS, зроблену космічним телескопом Габбл. Це зображення дає важливі дані про цей поки ще погано вивчений об'єкт, який прибув з іншої зоряної системи.