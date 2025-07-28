Инопланетяне летят захватывать Землю в октябре: астрофизик объяснила, чего ждать на самом деле

Недавно скандальный астрофизик из Гарварда Ави Леб выдвинул гипотезу, что межзвездный объект 3I/ATLAS является на самом деле космическим кораблем инопланетян. Ближе всего к Солнцу этот объект окажется в октябре 2025 года.

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В начале июля был открыт межзвездный объект 3I/ATLAS, который на скорости примерно 210 000 км/ч направляется к Солнечной системе. Также удалось выяснить, что эта комета старше Солнечной системы примерно на 3 — 3,5 млрд лет. Известно, что это всего лишь третий подтвержденный межзвездный объект, который попадет в нашу Солнечную систему, пишет Futurism.

Поэтому пока одни ученые пытаются выяснить больше о самой комете, другие выдвигают более чем смелые теории о ней. Гарвардский астрофизик Ави Лёб, известный своей охотой за НЛО, предположил, что 3I/ATLAS – это космический корабль или другая инопланетная технология, которая была отправлена внеземной цивилизацией.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: ESO

Лёб даже выпустил по этому поводу статью, которая была опубликована на сервере препринтов arXiv, а значит еще не прошла независимого рецензирования. По мнению автора статьи, это “ внеземная технология”, судя по ее траектории, пытается сбрасывать скорость, чтобы получше разглядеть Землю и Юпитер. Хотя и сам автор не исключается возможности, что 3I/ATLAS – это всего лишь комета.

“Орбитальная траектория 3I/ATLAS имеет крайне маловероятное сочетание характеристик, которое вполне могло бы быть простым совпадением, каким бы странным оно ни казалось”, - пишет в своей статье Лёб.

Стоит отметить, что астрофизик из Гарварда ранее уже называл другой межзвездный объект “Оумуамуа” космической технологией и даже написал об этом книгу. Она была основана на доводах, которые Лёб опубликовал в собственном исследовании.

Предыдущее исследование, а затем и книга Лёба вышли еще в 2017 году, и тогда его работу раскритиковали коллеги. В этот раз Лёб также подвергся критике со стороны научного сообщества.

“Наиболее вероятным ответом является то, что 3I/ATLAS – это абсолютно естественный межзвездный объект, вероятно, комета”, - заявляет астрофизик из Технологического университета Суинберна Сара Уэбб.

Хотя Уэбб также добавляет, что идея о космическом аппарате является интересной гипотезой, которую не следует полностью отвергать.

“Идея инопланетных космических зондов, которые блуждают по космосу, может сперва показаться странной, но мы же сами отправили несколько таких зондов в 1970-х годах. К примеру, оба “Вояджера” уже покинули нашу Солнечную систему, не сильно от них отстают и “Пионер-10”, а также “Пионер-11”, - подчеркивает Уэбб.

“Таким образом, можно предположить, что инопланетный цивилизации, если такие вообще существуют, могли бы запустить свои галактические исследовательские аппараты”, - подытожила ученая.

Но выяснить, действительно ли 3I/ATLAS является инопланетным зондом, возможно, не так и просто. Уэбб говорит, что сперва необходимо поискать у межзвездного объекта “хвост”, какой имеется у комет.

Также можно поискать признаки “электростатического разряда, вызванного солнечным светом, который попадает на зонд” или “какие-либо радиоволны, исходящие от зонда как средство связи”.

Без подобных доказательств в сторону теории об инопланетной технологии, Уэбб признается, что вероятнее всего к Солнечной системе летит комета – шар из льда, пыли и камней.

“На данный момент 3I/ATLAS, вероятно, просто необычайно быстрый, старый и ледяной гость из далёкой системы. Но он также может послужить нам хороший объектом для тренировок, чтобы усовершенствовать методы нашего поиска внеземной жизни, а также наблюдений за Вселенной”, - подытожила астрофизик.

Напомним, телескоп Хаббл впервые сфотографировал гостя из другого мира размером с большой город. Астрономы получили первую фотографию межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанную космическим телескопом Хаббл. Это изображение дает важные данные об этом пока еще плохо изученном объекте, который прибыл из другой звездной системы.