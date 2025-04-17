Океанический мир похожий на Землю: обнаружено самое лучшее доказательство внеземной жизни

Астрономы считают, что они обнаружили самые убедительные намеки на существование инопланетной жизни на планете, расположенной в 124 световых годах от нас. Считается, что это океанический мир и там могут обитать живые существа. Но не все ученые согласны с этим.

Related video

Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет ScienceAlert.

Обнаруженная 6 лет назад планета K2-18b не дает покоя ученым, ведь считается, что это океанический мир, где может существовать внеземная жизнь. Авторы нового исследования заявили, что они обнаружили самые убедительные доказательства того, что эта планета может быть обитаемой. Если это так, то там точно не живут разумные инопланетяне, а может существовать микробная жизнь. В любом случае, это открытие является прорывом в поисках потенциальной инопланетной жизни.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Планета K2-18b находится на расстоянии 124 световых лет от нас, она примерно в 2,5 раза больше Земли и примерно в 8 раз массивнее нашей планеты. Этот предполагаемый океанический мир вращается вокруг звезды типа красный карлик, которая меньше Солнца. Но самое главное, что планета находится в зоне обитаемости своей звезды, а значит там есть условия для существования океанов из жидкой воды и для поддержания потенциальной жизни, считают ученые.

Авторы исследования заявили, что они обнаружили с помощью космического телескопа Уэбб в атмосфере планеты K2-18b признаки двух химических веществ, которые указывают на потенциальное существование внеземной жизни. Эти химические вещества называются диметилсульфид и диметилдисульфид и на Земле их производят морские микроорганизмы, известные как фитопланктон.

Ученые не утверждают, что они обнаружили инопланетную жизнь, но намеки на это являются очень убедительными. Если открытие подтвердится, то впервые обнаружена возможная биологическая активность на планете вне Солнечной системы.

Планета K2-18b находится на расстоянии 124 световых года от нас, она примерно в 2,5 раза больше Земли и примерно в 8 раз массивнее нашей планеты. Иллюстрация Фото: ESA/Hubble, M. Kornmesser

Кстати, ранее астрономы обнаружили в атмосфере планеты K2-18b метан и углекислый газ. Это был первый случай, когда молекулы на основе углерода были найдены на планете в обитаемой зоне своей звезды за пределами Солнечной системы.

Не все ученые согласны с выводами авторов исследования и считают, что обнаруженные химические вещества могут быть созданы не живыми организмами, а другим не биологическим процессом. Например, в прошлом году диметилсульфид был обнаружен на комете, а значит это вещество может не быть связано с деятельностью живых организмов. Но авторы исследования говорят, что количество диметилсульфида на планете K2-18b в тысячи раз больше, чем на Земле, а значит, это указывает на биологическое происхождение этого вещества.

Ученые считают, что на океанической планете K2-18b может существовать жизнь. Иллюстрация Фото: Daily Mail

Учитывая, что планета K2-18b находится близко к своей звезде, которая все же выделяет меньше тепла, чем Солнце, некоторые ученые считают, что если там и есть океан, то он состоит из очень горячей воды. Значит жизнь там не может существовать.

Авторы исследования намерены продолжить наблюдение за планетой K2-18b, чтобы найти еще более лучшие доказательства того, что там может существовать внеземная жизнь. Если она там будет обнаружена, то станет понятно, что мы не одиноки во Вселенной. Даже несмотря на то, что на потенциально океанической планете могут существовать не разумные инопланетное, а микроорганизмы. Все же это будет инопланетная жизнь.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую далекую спиральную галактику. Она удивительным образом похожа на нашу галактику Млечный Путь, но существовала уже через 1 млрд лет после Большого взрыва. Это отрытые бросает вызов теориям эволюции галактик.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили новую планету в нашей галактике, которая вращается вокруг не совсем обычных звезд. При этом такую орбиту планеты еще никогда не видели.