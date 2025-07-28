Величезну зірку оточує міхур розміром майже з Сонячну систему: його неможливо пояснити

Зірка класу червоний гігант оточена сферою з плазми, яка має розмір, майже вдвічі менший за розмір Сонячної системи. Астрономи не знають, яким чином могла утворитися настільки величезна структура навколо вмираючої зірки.

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Вмираюча зірка DFK 52 створила навколо себе величезну бульбашку з плазми, діаметр якої становить приблизно 7,5 трильйонів кілометрів. Це майже вдвічі менше за розмір Сонячної системи, але в 50 000 разів більше за відстань між Землею і Сонцем. Астрономи не можуть пояснити цю структуру, адже не існує відомого механізму, здатного створити таку велику кількість плазми з однієї зірки. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

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Червоні надгіганти являють собою найбільші зірки у Всесвіті. Це остання стадія життя дуже масивних зірок, які повинні вибухнути надновою. У стадії червоного надгіганта зірка швидко збільшується в розмірах і викидає величезну кількість плазми в космос. У результаті утворюється сфера, яка може вплинути на те, яким чином відбудеться вибух наднової.

Астрономи виявили, що червоний надгігант DFK 52 має найбільшу плазмову оболонку серед усіх подібних зірок. Але проблема в тому, що DFK 52 відносно тьмяна зірка, а отже, вона має менше енергії, ніж вважається необхідним для створення такої бульбашки з плазми. Вчені кажуть, що вони не можуть пояснити, яким чином червоний надгігант, за відносно короткий час, може викинути так багато плазми в космос.

Астрономи виявили, що червоний надгігант DFK 52 має найбільшу плазмову оболонку серед усіх подібних зірок Фото: solar-system

Раніше астрономи проводили спостереження за зіркою DFK 52 за допомогою оптичних телескопів. Тоді вони виявили, що зірка викидає відносно нормальну кількість плазми як для червоного надгіганта. Потім учені провели спостереження за допомогою радіотелескопа ALMA і побачили надзвичайно велику структуру навколо вмираючої зірки.

За слова астрономів, плазмова сфера має дуже складну геометрію, яку поки що не можна пояснити. Вчені виявили складні потоки плазми, що вилітає із зірки, а також кільцеподібну структуру приблизно в середині сфери, яка розширюється зі швидкістю майже 30 км/с.

Науковці провели спостереження за допомогою радіотелескопа ALMA і побачили надзвичайно велику структуру навколо вмираючої зірки Фото: ALMA

Дослідження припускає, що приблизно 4000 років тому щось сталося із зіркою і саме ця подія, ймовірно, вплинула на те, що червоний надгігант викинув так багато плазми.

Одне з можливих пояснень наявності такої величезної структури навколо зірки полягає в тому, що DFK 52 колись була набагато яскравішою, а тепер різко потьмяніла. Але червоні надгіганти не схильні до таких коливань яскравості. Також можливо, що інша зірка оберталася близько до DFK 52 і провокувала викид плазми, але це призвело б до утворення більш симетричного міхура.

Астрономи кажуть, що за створенням цієї структури стоїть якесь додаткове джерело енергії, але поки невідомо, яке саме. Дослідження припускає, що викид занадто великої кількості речовини не змінить загальну еволюцію зірки DFK 52, але може істотно вплинути на зовнішній вигляд майбутньої наднової.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що шукати інопланетян на планеті K2-18b не варто, хоча це водний світ. Раніше цього року астрономи повідомили про, здавалося б, сенсаційне відкриття. Нове дослідження спростовує це.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження ставить під сумнів наявну теорію еволюції Сонячної системи.