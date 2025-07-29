Цих сигналів бути не повинно: супутники Starlink Ілона Маска становлять загрозу

Учені провели аналіз 76 млн зображень, зроблених радіотелескопами і виявили, що угруповання супутників Starlink створює надзвичайно сильні перешкоди. Це ставить під загрозу спостереження за космосом.

Related video

З одного боку, завдяки супутникам Starlink компанії SpaceX Ілона Маска багато людей на нашій планеті отримали доступ до інтернету. З іншого боку, астрономи давно висловлюють занепокоєння з приводу того, що ці супутники створюють занадто багато перешкод при спостереженні за Всесвітом. Супутники випускають так багато радіовипромінювання, що воно псує зображення радіотелескопів. Нове дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, підтверджує це, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені проаналізували 76 млн зображень космосу, зроблених радіотелескопами, і з'ясувалося, що радіовипромінювання супутників Starlink створило перешкоди на приблизно 30% знімків. Ці перешкоди можуть вплинути на результати досліджень, які засновані на отриманих даних спостережень за Всесвітом.

Вчені виявили понад 112 000 радіовипромінювань, що виходять від понад 1800 супутників Starlink. Дослідження показало, що більша частина спостережуваних перешкод не є навмисною.

Дослідження показало, що деякі супутники Starlink випускають випромінювання в діапазонах, де взагалі не повинно бути ніяких сигналів, наприклад, на частоті 150,8 МГц, яка призначена для радіоастрономії. Учені дійшли висновку, що це ненавмисне радіовипромінювання може виходити від бортової електроніки.

Хоча Міжнародний союз електрозв'язку регулює сигнали, що випускаються супутниками, щоб захистити астрономічні спостереження за допомогою радіотелескопів, чинні правила фокусуються на навмисних сигналах і не охоплюють цей тип ненавмисного радіовипромінювання, кажуть автори дослідження.

Хоча дослідження було зосереджене на супутниках Starlink, адже це угруповання налічує вже понад 7000 апаратів на орбіті та є найбільшим, науковці кажуть, що проблема на тільки в них. Угруповання супутників інших компаній також можуть випускати ненавмисні радіосигнали, кажуть учені.

При цьому автори дослідження кажуть, що компанія SpaceX не порушує чинних правил, але ці правила необхідно змінити, інакше спостереження за космосом опиняться під загрозою.

Фокус уже писав про те, що ще одне дослідження показало, що супутники Starlink випускають занадто потужні радіохвилі, які заважають астрономічним спостереженням.

Також Фокус писав про те, що одну з найбільших зірок у Всесвіті оточує міхур розміром майже з Сонячну систему і астрономи не можуть його пояснити. Вчені не знають, яким чином могла утворитися настільки величезна структура навколо вмираючої зірки.