Космический аппарат NASA сделал снимки затмения Луны и Земли в один и тот же день (фото)

Аппарат Solar Dynamics Observatory наблюдал, как Луна проходила между зондом NASA и Солнцем, и когда Земля прошла между космическим аппаратом и нашей звездой.

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25 июля космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory наблюдал необычное явление: прохождение Луны и затмение Земли в один и тот же день, но в разное время, пишет Live Science.

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Solar Dynamics Observatory изучает активность Солнца, включая солнечный ветер, солнечные вспышки и изменения магнитного поля нашей звезды. Эти данные помогают ученым прогнозировать солнечную активность, которая может повлиять на Землю. Космический аппарат был запущен в феврале 2010 года и наблюдает за Солнцем с мая того же года.

Чтобы постоянно следить за Солнцем, Solar Dynamics Observatory находится на геосинхронной орбите вокруг Земли, то есть совершает один оборот в сутки вокруг нашей планеты. Плоскость орбиты зонда наклонена к оси вращения Земли таким образом, что планета не мешает наблюдениям за Солнцем.

Но иногда Луна закрывает обзор зонда Solar Dynamics Observatory. Несколько раз в год Луна частично закрывает собой Солнце с точки зрения аппарата NASA. 25 июля Луна прошла на фоне Солнце и закрыла собой звезду на 62% и это событие продолжалось в течение 50 минут.

25 июля космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory наблюдал необычное явление: прохождение Луны и затмение Земли в один и тот же день Фото: NASA

Земля также иногда проходит между Solar Dynamics Observatory и Солнцем. Примерно два раза в год Земля закрывает Солнце на короткий период каждый день. Такие периоды затмений Земли продолжаются примерно 3 недели. Новый 31-й период затмения Земли в истории Solar Dynamics Observatory начался 10 июля и продлится до 7 августа.

25 июля примерно через 3 часа после завершения прохождения Луны, Земля полностью закрыла собой обзор Солнца для зонда NASA примерно на полтора часа.

Это не первый раз, когда Земля и Луна в один день закрывает обзор Солнца для аппарата NASA. Это происходило в 2015 и в 2016 годах.

Следующее частичное солнечное затмение с Земли будет видно 21 сентября 2025 года. Следующее полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года.

Как уже писал Фокус, 2 августа 2027 года произойдет самое длительное солнечное затмение в этом столетии.

Также Фокус писал о том, что у звезды с самой странной физикой обнаружен "сбой" в работе и астрономы не могут его объяснить. Ученые не понимают, почему у пульсара происходят регулярные изменения скорости вращения. Вообще неизвестно, что происходит внутри таких необычных звезд.