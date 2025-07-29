Что произойдет, если ребенок родится в космосе: ученые обнаружили потенциальные угрозы

Исследование показывает, что на самом деле может включать в себя космическая беременность и роды в космосе.

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Учитывая то, что космические агентства планируют полеты людей не только на Луну, но и Марс, исследователи начинают уделять больше внимания тому, что произойдет с человеком во время длительного полета в космосе. В частности, новое исследование, рассматривает процесс беременности и родов во время путешествия на Марс и обратно. Этого времени достаточно, чтобы забеременеть и даже родить ребенка. Но можно ли зачать и выносить ребенка в космосе? И что произойдет с ребенком, рожденным не на Земле? Об этом пишет ScienceAlert.

Проблема с гравитацией

Большинство из нас редко задумывается о рисках, с которыми мы столкнулись до нашего рождения. Например, примерно две трети человеческих эмбрионов не доживают до рождения. Большинство смертей происходит в первые несколько недель после оплодотворения и часто женщины еще даже не успевают узнать о своей беременности. Эти ранние смерти обычно происходят, когда эмбрион либо не развивается должным образом, либо не может успешно имплантироваться в стенку матки, говорят ученые.

Микрогравитация, состояние, которое испытывает человек во время полета в космосе, может сделать зачатие ребенка физически более сложным процессом. Но она не должна помешать сохранению беременности после имплантации эмбриона.

Но роды и уход за младенцем в условиях невесомости будут представлять собой сложный процесс. На Земле гравитация помогает родить ребенка и нормально ухаживать за ним. В то же время развивающийся плод уже растет в условиях, подобных микрогравитации.

Опасные космические лучи

В космосе, где нет защиты магнитного поля Земли, существует угроза для человека в виде космических лучей. Это высокоэнергетические частицы, которые летят в космосе почти со скоростью света. Это атомы, потерявшие все свои электроны, где осталось лишь ядро из протонов и нейтронов. Столкновение этих ядер с человеческим телом может вызвать серьезные повреждения клеток.

Иногда космические лучи могут пройти насквозь и ничего не повредить. Но если эти частицы попадают в ДНК, то это может вызвать мутации, повышающие риск развития рака.

Даже если клетки не будут сильно повреждены, то космическая радиация может спровоцировать воспалительные процессы. В результате может быть нарушена работа органов в теле человека.

В первые несколько недель беременности эмбриональные клетки быстро делятся, двигаются и формируют ранние ткани и структуры. Для продолжения развития эмбрион должен оставаться жизнеспособным на протяжении всего этого процесса. Первый месяц после оплодотворения – это наиболее уязвимый период.

Однократное попадание космического луча на этой стадии может быть смертельным для эмбриона.

Как только система кровообращения, соединяющая мать и плод, полностью сформируется к концу первого триместра, плод и матка быстро растут. Космические лучи теперь с большей вероятностью могут попасть в мышечную ткань матки, что может потенциально вызвать преждевременные роды.

Можно ли родить ребенка в космосе?

Ребенок, родившийся в космосе, будет продолжать расти в условиях микрогравитации, что может нарушить его рефлексы и координацию. Это инстинкты, которые помогают ребенку научиться поднимать голову, сидеть, ползать и, в конечном итоге, ходить. Но все эти движения основаны на силе гравитации. В условиях микрогравитации ребенок может развиваться иначе.

Мозг ребенка продолжает расти после рождения, и длительное воздействие космических лучей может привести к необратимым повреждениям, которые потенциально могут повлиять на когнитивные функции, память, поведение и здоровье.

Ученые говорят, что теоретически ребенок может родиться в космосе. Но пока нет способа защитить эмбрионы от радиации, предотвратить преждевременные роды и обеспечить безопасное развитие детей в условиях микрогравитации, космическая беременность остается очень рискованной.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA сделал снимки затмения Луны и Земли в один и тот же день. Аппарат Solar Dynamics Observatory наблюдал, как Луна проходила между зондом NASA и Солнцем, и когда Земля прошла между космическим аппаратом и нашей звездой.