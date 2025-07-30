Влияние космоса на здоровье человека: у ученых наконец-то есть хорошие новости

Согласно новому исследованию, у астронавтов наблюдается хорошее состояние сердечно-сосудистой системы после длительного пребывания на орбите.

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Жизнь в условиях микрогравитации меняет организм человека, и обычно в худшую сторону. Снижается плотность костей, атрофируются мышцы и портится зрение. Это лишь некоторые из побочных эффектов длительного пребывания в космосе. Но новое исследование, опубликованное в Journal of Applied Physiology, показало, что есть и хорошие новости для астронавтов. Длительное пребывание на орбите на борту Международной космической станции (МКС) не представляет никакой опасности для их артерий, пишет Space.

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В исследовании приняли участие 13 астронавтов NASA в возрасте от 30 до 50 лет, которые провели на борту МКС от четырех месяцев до года. Им делали ультразвуковые снимки сонных и плечевых артерий до, во время и сразу после полета в космос, а также через год, три и пять лет после него. Исследование показало, что артерии астронавтов находятся в отличном состоянии.

По словам ученых, длительное пребывание в космосе не привело к утолщению стенки сонной артерии, повышению жесткости общей сонной артерии или появлению признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что любой риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, вероятно, был обусловлен естественным старением организма, а не космическим полетом.

В то же время ученые обнаружили в образцах крови и мочи астронавтов окислительный стресс и воспаление. Это признаки, которые говорят о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Но эти признаки исчезли в течение недели после возвращения астронавтов на Землю. По словам ученых, сердечно-сосудистая система человека достаточно хорошо справляется с условиями микрогравитации в течение длительного периода времени.

И все ученые говорят, что нужно провести еще много исследований влияния космоса на здоровье человека, учитывая, что через пару лет астронавты NASA должны вернутся на Луну и идет подготовка к высадке на Марс.

Исследователи говорят, что нужно провести больше наблюдений за состоянием сердечно-сосудистой системы с привлечением большего количества астронавтов. Это дат возможность более реально оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у астронавтов, которые будут находится далеко за пределами околоземной орбиты, где их организм будет повергаться влиянию опасной космической радиации.

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