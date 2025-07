Самый мощный космический взрыв в истории Вселенной: астрономы поняли его природу

Ученые представили новое исследование самого яркого гамма-всплеска с момента Большого взрыва. Во время этого события выделилось за несколько секунд в 10 раз больше энергии, чем Солнце может создать за 10 млрд лет.

Астрономы снова изучили самый мощный из когда-либо наблюдавшихся космических взрывов, возможно, это самый мощный взрыв с начала истории Вселенной. Этот гамма-всплеск называется GRB 221009A, но имеет прозвище BOAT (сокращение от Brightest Of All Time, то есть самый яркий за все время). Его обнаружили еще в 2022 году, но астрономы продолжают анализировать данные, которые были получены в течение нескольких месяцев после космического взрыва. Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, раскрывает тайну этого гамма-всплеска и других ему подобных загадочных взрывных событий, пишет Space.

Самый мощный космический взрыв

Гамма-всплески представляют собой высокоэнергетические выбросы гамма-излучения и энергии и это одни из самых загадочных событий во Вселенной. Обычный гамма-всплеск за секунды высвобождает столько энергии, сколько Солнце может создать за всю свою жизнь, то есть за 10 млрд лет. Но гамма-всплеск BOAT за секунды создал в 10 раз больше энергии, а потому является самым мощным и ярким из всех известных подобных космических взрывов.

Из-за того, что очень сложно отследить источник происхождения гамма-всплесков, их природа не до конца ясна. Известно, что гамма-излучение приходит из-за пределов нашей галактики Млечный Путь и с течение времени оно становится слабее. Также известно, что, хотя гамма-всплески длятся секунды и даже меньше после этого взрыва остается остаточный свет, который может существовать несколько месяцев.

Астрономы выделяют два типа гамма-всплесков. Долгопериодические длятся более двух секунд и считается, что они возникают, когда массивная звезда взрывается сверхновой и превращается в черную дыру звездной массы. Короткопериодические длятся менее двух секунд и считается, что они возникают при столкновении нейтронных звезд.

Иллюстрация Фото: space.com

Астрономы предполагают, что BOAT возник на расстоянии 2,4 млн световых лет от нас, когда массивная звезда взорвалась сверхновой и оставила после себя черную дыру. Исследование выявило сложную природу самого мощного гамма-всплеска, и оно может подтвердить теорию о том, что во время создания гамма-всплеска возникает многослойные струи энергии и вещества, внутри которых частицы ускоряются до высоких энергий.

Секрет самого мощного космического взрыва раскрыт

Для нового исследования ученые использовали остаточный свет BOAT, который можно было наблюдать не только с помощью телескопов, работающих с гамма-излучением.

Считается, что гамма-всплески, возникающие при столкновении нейтронных звезд или при взрыве сверхновых, связаны с выбросом гиперскоростной струи из плазмы. Но механизм образования этой струи оставался загадкой.

Исследование показывает, что гамма-всплеск BOAT был связан с многослойной струей, состоящей из высокоскоростного центрального конуса из вещества, окруженного более широким тоннелем из более медленно движущегося вещества.

Это не только противоречит моделям, предполагающим, что струи плазмы имеют структуру, более похожую на цилиндр с краями из частиц с более низкой энергией, но и намекает на природу движущей силы этих струй.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что космические лучи, состоящие из высокоэнергетических частиц и ядер атомов, могут создавать необходимую энергию для поддержания жизни под поверхностью планет и спутников планет в Солнечной системе.