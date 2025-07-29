Жизнь может существовать под поверхностью Марса и спутника Сатурна: помогают космические лучи

Ученые выяснили, что космические лучи, состоящие из высокоэнергетических частиц и ядер атомов, могут создавать необходимую энергию для поддержания жизни под поверхностью планет и спутников планет в Солнечной системе.

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Новая работа ученых показывает, что опасные для живых организмов космические лучи при определенных условиях являются полезными для жизни. Они могут способствовать существованию микроорганизмов под поверхностью Марса, а также спутника Сатурна Энцелад и спутника Юпитера Европы. Исследование, опубликованное в International Journal of Astrobiology бросает вызов давним убеждениям о том, что что для существования жизни необходим солнечный свет или геотермальное тепло, пишет Phys.

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Ученые решили выяснить, что происходит, когда космические лучи попадают в воду или водяной лед под землей. При столкновении с молекулами воды с космическими лучами происходит разрушение молекул воды и появляются свободные электроны. Это частицы, которые вращаются вокруг ядра атома.

Некоторые микроорганизмы на нашей планете могут использовать свободные электроны для получения энергии, так же, как растения для этого используют солнечный свет. Этот процесс называется радиолиз и может поддерживать жизнь даже там, где солнечный свет недоступен.

Марс Фото: NASA

Используя моделирование, ученые изучили, сколько энергии может создавать радиолиз на Марсе и ледяных спутниках Сатурна и Юпитера: Энцелад и Европа соответственно. Считается, что под ледяной поверхностью этих спутников находится вода, то же самое касается и Марса.

Ученые выяснили, что с помощью радиолиза самый высокий потенциал поддержания жизни имеет Энцелад, за ним идут Марс и Европа.

Энцелад Фото: NASA

По словам ученых, данное открытие меняет представление о том, где может существовать внеземная жизнь. Она может находится в темных и холодных метах, где нет доступа к солнечному свету, если под поверхностью того или иного мира есть вода и эти миры бомбардируют космические лучи. Исследование показывает, что внеземная жизнь может существовать на большем количестве миров, чем считали ученые.

Европа Фото: NASA

Для того, чтобы на планете возникли необходимые условия для появления и поддержания жизни, этот мир должен находится в зоне обитаемости своей звезды. Это значит, что на поверхности планеты может существовать жидкая вода, а вода является одним из главных компонентов для жизни. Но авторы исследования вводят новый термин – радиолитическая зона обитаемости. Это зона, в которой находятся миры, где под поверхностью существует вода и энергия для жизни приходит с космическими лучами.

Космические лучи пронизывают всю Вселенную, а это значит, что обитаемых миров может быть очень много.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на спутнике Сатурна под названием Титан могут быть компоненты, необходимые для появления жизни.

Также Фокус писал о том, что китайские ученые обнаружили огромные запасы редкого циркония. Металл цирконий не встречается отдельно, а всегда находится в соединении с другими химическими элементами. Его добывают из минерала циркон и этот металл пользуется высоким спросом во всем мире благодаря его использованию в сверхзвуковых и гиперзвуковых технологиях, ядерной энергетике и медицине.