Китай сорвал сверхзвуковой джекпот: ученые обнаружили огромные запасы редкого циркония (фото)

Металл цирконий не встречается отдельно, а всегда находится в соединении с другими химическими элементами. Его добывают из минерала циркон и этот металл пользуется высоким спросом во всем мире благодаря его использованию в сверхзвуковых и гиперзвуковых технологиях, ядерной энергетике и медицине.

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Цирконий — это серебристо-серый металл, известный своей устойчивостью к коррозии и высокой температурой плавления. Его используют для создания сверхзвуковых и гиперзвуковых технологий, в ядерной энергетике и других отраслях. В то время как весь мир пытается получить цирконий для развития своих технологий, китайские геологи обнаружили огромные запасы редкого металла, пишет Interesting Engineering.

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Китайские геологи обнаружили огромные запасы циркония в провинции Синьцзян. Они примерно в 4 раза превышают общие запасы редкого металла, обнаруженные в Китае. Залежи циркония обнаружены в преимущественно засушливой и бесплодной местности, и вскоре должная начаться добыча этого металла. Крупное месторождение циркония было обнаружено в осадочных слоях палеогенового и неогенового периодов. Это промежуток в геологической истории Земли от 66 до 2,5 млн лет назад.

Геологи впервые обнаружили залежи циркония в континентальной части Китая, а не в прибрежных районах страны. Данное открытие опровергает давнее предположение о том, что крупные месторождения циркония можно найти только в прибрежных районах.

Цирконий в природе не встречается отдельно, а всегда находится в соединении с другими химическими элементами. В основном цирконий добывают из минерала циркон. Иногда цирконий находят в минерале бадделеит и других минералах. Этот металл занимает 18-е место по распространенности в коре Земли и его часто можно обнаружить в магматических и метаморфических породах.

Цирконий — это серебристо-серый металл, известный своей устойчивостью к коррозии и высокой температурой плавления Фото: Wikipedia

Китай является одним из крупнейших производителей циркония в мире. Сложность добычи и переработки циркония делает его производство дорогим. Но цирконий считается незаменимым металлом в ядерной энергетике, особенно в качестве оболочки для цилиндрических топливных стержней в ядерных реакторах. Сильная устойчивость металла к коррозии и высоким температурам, а также то, что он поглощает очень мало нейтронов, образующихся в результате реакции ядерного деления, делают цирконий оптимальным материалом для покрытия урановых таблеток. Также соединения циркония используются в реактивных двигателях и деталях космических кораблей.

Обнаруженные залежи циркония могут значительно усилить позиция Китая на рынке гиперзвуковых дронов и ракет. Страна может стать основным поставщиком циркония, необходимого для создания сверхзвуковых и гиперзвуковых технологий.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили в метеорите необычный термостойкий материал, и он не подчиняется законам физики. Гибридный материал сохраняет постоянную теплопроводность в широком диапазоне температур от минус 190 до плюс 105 градусов Цельсия. Он может изменить существующие технологии.

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