Китай зірвав надзвуковий джекпот: учені виявили величезні запаси рідкісного цирконію (фото)

Метал цирконій не зустрічається окремо, а завжди перебуває у сполуці з іншими хімічними елементами. Його видобувають з мінералу циркон і цей метал користується високим попитом у всьому світі завдяки його використанню в надзвукових і гіперзвукових технологіях, ядерній енергетиці та медицині.

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Цирконій — це сріблясто-сірий метал, відомий своєю стійкістю до корозії та високою температурою плавлення. Його використовують для створення надзвукових і гіперзвукових технологій, у ядерній енергетиці та інших галузях. У той час як весь світ намагається отримати цирконій для розвитку своїх технологій, китайські геологи виявили величезні запаси рідкісного металу, пише Interesting Engineering.

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Китайські геологи виявили величезні запаси цирконію в провінції Сіньцзян. Вони приблизно в 4 рази перевищують загальні запаси рідкісного металу, виявлені в Китаї. Поклади цирконію виявлено в переважно посушливій і безплідній місцевості, і незабаром має розпочатися видобуток цього металу. Велике родовище цирконію було виявлено в осадових шарах палеогенового і неогенового періодів. Це проміжок у геологічній історії Землі від 66 до 2,5 млн років тому.

Геологи вперше виявили поклади цирконію в континентальній частині Китаю, а не в прибережних районах країни. Це відкриття спростовує давнє припущення про те, що великі родовища цирконію можна знайти тільки в прибережних районах.

Цирконій у природі не трапляється окремо, а завжди перебуває в сполуці з іншими хімічними елементами. Здебільшого цирконій добувають із мінералу циркон. Іноді цирконій знаходять у мінералі бадделеїт та інших мінералах. Цей метал посідає 18-те місце за поширеністю в корі Землі і його часто можна виявити в магматичних і метаморфічних породах.

Цирконій — це сріблясто-сірий метал, відомий своєю стійкістю до корозії та високою температурою плавлення Фото: Wikipedia

Китай є одним з найбільших виробників цирконію у світі. Складність видобутку і переробки цирконію робить його виробництво дорогим. Але цирконій вважається незамінним металом у ядерній енергетиці, особливо як оболонка для циліндричних паливних стрижнів у ядерних реакторах. Сильна стійкість металу до корозії і високих температур, а також те, що він поглинає дуже мало нейтронів, що утворюються в результаті реакції ядерного поділу, роблять цирконій оптимальним матеріалом для покриття уранових таблеток. Також сполуки цирконію використовуються в реактивних двигунах і деталях космічних кораблів.

Виявлені поклади цирконію можуть значно посилити позицію Китаю на ринку гіперзвукових дронів і ракет. Країна може стати основним постачальником цирконію, необхідного для створення надзвукових і гіперзвукових технологій.

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