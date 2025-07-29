Життя може існувати під поверхнею Марса і супутника Сатурна: допомагають космічні промені

Учені з'ясували, що космічні промені, які складаються з високоенергетичних частинок і ядер атомів, можуть створювати необхідну енергію для підтримки життя під поверхнею планет і супутників планет у Сонячній системі.

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Нова робота вчених показує, що небезпечні для живих організмів космічні промені за певних умов є корисними для життя. Вони можуть сприяти існуванню мікроорганізмів під поверхнею Марса, а також супутника Сатурна Енцелад і супутника Юпітера Європи. Дослідження, опубліковане в International Journal of Astrobiology кидає виклик давнім переконанням про те, що для існування життя необхідне сонячне світло або геотермальне тепло, пише Phys.

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Учені вирішили з'ясувати, що відбувається, коли космічні промені потрапляють у воду або водяний лід під землею. Під час зіткнення з молекулами води з космічними променями відбувається руйнування молекул води і з'являються вільні електрони. Це частинки, які обертаються навколо ядра атома.

Деякі мікроорганізми на нашій планеті можуть використовувати вільні електрони для отримання енергії, так само, як рослини для цього використовують сонячне світло. Цей процес називається радіоліз і може підтримувати життя навіть там, де сонячне світло недоступне.

Марс Фото: solar-system

Використовуючи моделювання, вчені вивчили, скільки енергії може створювати радіоліз на Марсі та крижаних супутниках Сатурна і Юпітера: Енцелад і Європа відповідно. Вважається, що під крижаною поверхнею цих супутників міститься вода, те ж саме стосується і Марса.

Науковці з'ясували, що за допомогою радіолізу найвищий потенціал підтримання життя має Енцелад, за ним ідуть Марс і Європа.

Енцелад Фото: NASA

За словами вчених, це відкриття змінює уявлення про те, де може існувати позаземне життя. Воно може перебувати в темних і холодних місцях, де немає доступу до сонячного світла, якщо під поверхнею того чи іншого світу є вода, і ці світи бомбардують космічні промені. Дослідження показує, що позаземне життя може існувати на більшій кількості світів, ніж вважали вчені.

Європа Фото: NASA

Для того, щоб на планеті виникли необхідні умови для появи й підтримки життя, цей світ має перебувати в зоні населеності своєї зірки. Це означає, що на поверхні планети може існувати рідка вода, а вода є одним із головних компонентів для життя. Але автори дослідження вводять новий термін — радіолітична зона населеності. Це зона, в якій знаходяться світи, де під поверхнею існує вода й енергія для життя приходить із космічними променями.

Космічні промені пронизують весь Всесвіт, а це означає, що населених світів може бути дуже багато.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що на супутнику Сатурна під назвою Титан можуть бути компоненти, необхідні для появи життя.

Також Фокус писав про те, що китайські вчені виявили величезні запаси рідкісного цирконію. Метал цирконій не зустрічається окремо, а завжди перебуває в поєднанні з іншими хімічними елементами. Його видобувають з мінералу циркон і цей метал користується високим попитом у всьому світі завдяки його використанню в надзвукових і гіперзвукових технологіях, ядерній енергетиці та медицині.