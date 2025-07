Найпотужніший космічний вибух в історії Всесвіту: астрономи зрозуміли його природу

Учені представили нове дослідження найяскравішого гамма-сплеску з моменту Великого вибуху. Під час цієї події виділилося за кілька секунд у 10 разів більше енергії, ніж Сонце може створити за 10 млрд років.

Астрономи знову вивчили найпотужніший із коли-небудь спостережуваних космічних вибухів, можливо, це найпотужніший вибух з початку історії Всесвіту. Цей гамма-сплеск називається GRB 221009A, але має прізвисько BOAT (скорочення від Brightest Of All Time, тобто найяскравіший за весь час). Його виявили ще 2022 року, але астрономи продовжують аналізувати дані, які були отримані протягом кількох місяців після космічного вибуху. Дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters, розкриває таємницю цього гамма-сплеску та інших подібних до нього загадкових вибухових подій, пише Space.

Найпотужніший космічний вибух

Гамма-сплески являють собою високоенергетичні викиди гамма-випромінювання та енергії, і це одні з найзагадковіших подій у Всесвіті. Звичайний гамма-сплеск за секунди вивільняє стільки енергії, скільки Сонце може створити за все своє життя, тобто за 10 млрд років. Але гамма-сплеск BOAT за секунди створив у 10 разів більше енергії, а тому є найпотужнішим і найяскравішим з усіх відомих подібних космічних вибухів.

Через те, що дуже складно відстежити джерело походження гамма-сплесків, їхня природа не до кінця зрозуміла. Відомо, що гамма-випромінювання приходить з-за меж нашої галактики Чумацький Шлях і з плином часу воно стає слабкішим. Також відомо, що, хоча гамма-сплески тривають секунди і навіть менше, після цього вибуху залишається залишкове світло, яке може існувати кілька місяців.

Астрономи виділяють два типи гамма-сплесків. Довгоперіодичні тривають понад дві секунди і вважається, що вони виникають, коли масивна зірка вибухає надновою і перетворюється на чорну діру зоряної маси. Короткоперіодичні тривають менше ніж дві секунди і вважається, що вони виникають під час зіткнення нейтронних зірок.

Астрономи припускають, що BOAT виник на відстані 2,4 млн світлових років від нас, коли масивна зірка вибухнула надновою і залишила після себе чорну діру. Дослідження виявило складну природу найпотужнішого гамма-сплеску, і воно може підтвердити теорію про те, що під час створення гамма-сплеску виникають багатошарові струмені енергії та речовини, всередині яких частинки прискорюються до високих енергій.

Секрет найпотужнішого космічного вибуху розкрито

Для нового дослідження вчені використовували залишкове світло BOAT, яке можна було спостерігати не тільки за допомогою телескопів, що працюють із гамма-випромінюванням.

Вважається, що гамма-сплески, які виникають під час зіткнення нейтронних зірок або під час вибуху наднових, пов'язані з викидом гіпершвидкісного струменя з плазми. Але механізм утворення цього струменя залишався загадкою.

Дослідження показує, що гамма-сплеск BOAT був пов'язаний із багатошаровим струменем, який складається з високошвидкісного центрального конуса з речовини, оточеного ширшим тунелем із речовини, яка повільніше рухається.

Це не тільки суперечить моделям, які припускають, що струмені плазми мають структуру, більш схожу на циліндр із краями з частинок із нижчою енергією, а й натякає на природу рушійної сили цих струменів.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що космічні промені, які складаються з високоенергетичних частинок і ядер атомів, можуть створювати необхідну енергію для підтримки життя під поверхнею планет і супутників планет у Сонячній системі.