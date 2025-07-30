Плохие и хорошие новости для Девятой планеты: вдали от Солнца может находиться нечто массивное

О том, что на краю Солнечной системы существует массивная Девятая планета, ученые спорят уже почти 10 лет. Недавнее открытие показывает, что такого мира не существует. И все же есть причины считать иначе.

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О том, что на краю Солнечной системы существует массивная планета, которая больше Земли, ученые предполагали еще в начале ХХ века. Они не могли объяснить движение планеты Уран вокруг Солнца, которое противоречило предсказаниям. Считалось, что на орбиту Урана влияет не открытая массивная планета. Но в 90-годах прошлого века ученые выяснили, что на движение Урана влияет гравитация планеты Нептун. В 2016 году астрономы предложили новую теорию о том, что Девятая планета все же существует. С тех пор споры о ее существовании на краю Солнечной системы продолжаются. Некоторые ученые считают, что несмотря на новые данные неизвестная массивная планета на очень большом расстоянии от Солнца все может существовать, пишет Phys.

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Теория о Девятой планете

Предложенная почти 10 лет назад теория предполагает, что в поясе Койпера (область космоса, наполненная карликовыми планетами, астероидами и другими объектами за Нептуном) хаотичное движение и непредсказуемые орбиты некоторых объектов нельзя объяснить влиянием гравитации Солнца или Нептуна. Это значит, что где-то там находится массивная Девятая планета, которая больше Земли по размеру.

Одни ученые скептически отнеслись к этой теории, другие получили доказательства того, что орбиты некоторых транснептуновых объектов в поясе Койпера действительно хаотичны и очень вытянуты. Это может означать, что на них влияет гравитация неизвестного тела с большой массой.

О том, что на краю Солнечной системы существует массивная планета, которая больше Земли, ученые предполагали еще в начале ХХ века. Иллюстрация Фото: UniverseToday

Споры относительно существования Девятой планеты продолжаются до сих, ведь некоторые ученые считают, что странное движение транснептуновых объектов можно, например, объяснить наличием неизвестной части пояса Койпера. Другие ученые говорят, что нет достаточных доказательств того, что где-то на краю Солнечной системы скрывается неизвестная планета.

Те, кто отстаивает существование неизвестного мира говорят, что окончательные выводы делать рано. Дело в том, что для того, чтобы определить реальные изменения в орбитальном движении объектов в поясе Койпера нужно, чтобы они совершили как минимум несколько оборотов вокруг Солнца. Но некоторые транснептуновые объекты находятся так далеко, что их орбитальный период составляет тысячи лет.

Пояс Койпера. Иллюстрация Фото: Live Science

Плохая новость для Девятой планеты

Плохой новостью для теории о Девятой планете стало недавнее открытие в поясе Койпера уже четвертого седноида, названного 2023 KQ14, как уже писал Фокус. Седноиды имеют очень вытянутые орбиты и в отличие от других объектов, которые вращаются вокруг Солнца, они не подвержены влиянию гравитации Нептуна. Большую часть времени 2023 KQ14 проводит на расстоянии примерно 230 астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица – 150 млн км). Исследование показало, что, как и других трех седноидов у 2023 KQ14 не хаотичная, а стабильная орбита, причем в таком виде она существует уже миллиарды лет. Это значит, что никакая неизвестная массивная планета не влияет на орбиты этих объектов.

Планета Нептун Фото: wikipedia

Хорошая новость для Девятой планеты

И все некоторые астрономы считают, что Девятая планета может находится на расстоянии более 500 астрономических единиц от Солнца. И она все влияет своей гравитацией на объекты в поясе Койпера, но найти такую планету чрезвычайно сложно.

Даже если отправить на ее поиски космический аппарат NASA "Новые горизонты", который находится в ближней к нам части пояса Койпера, он доберется к предполагаемому местоположению новой планеты через 118 лет. Но вряд ли зонд NASA будет работать к тому времени. Поэтому астрономы настаивают на продолжении поисков Девятой планеты с помощью наземных и космических телескопов. На краю Солнечной системы все же может находиться нечто массивное, считают ученые, которые верят в то, что Девятая планета реальна.

Как уже писал Фокус, у ученых наконец-то есть хорошие новости относительно влияния космоса на здоровье человека. Согласно новому исследованию, у астронавтов наблюдается хорошее состояние сердечно-сосудистой системы после длительного пребывания на орбите.

Также Фокус писал о том, что еще одно исследование показывает, что никаких живых внеземных существ на далекой планете K2-18b нет, хотя были косвенные доказательства обратного.