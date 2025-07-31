Астрономы получили красивый портрет смерти звезды: это ждет и наше Солнце (фото)

Когда похожие на Солнце звезды заканчивают свою жизнь, то они превращаются в красивые планетарные туманности. Фотографию такого объекта сделал космический телескоп Уэбб.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы получили изображения того, как будет выглядеть смерть нашего Солнца через примерно 5 миллиардов лет. Когда наша звезда в конце своей жизни сбросит свои внешние слои, она начнет превращение в очень плотную звезду белый карлик. Он будет окружен планетарной туманностью. Именно такую туманность под названием NGC 6072 увидели астрономы. Снимки планетарной туманности были сделаны в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне света, пишет Space.

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Планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам и получили свое название из-за того, что когда они были впервые обнаружены, то по форме напоминали планеты. Но эти объекты имеют разнообразные формы и свойства.

Планетарная туманность NGC 6072 находится на расстоянии 3060 световых лет от нас. Как показывает наблюдение в ее центре находится не только белый карлик, но и обычная звезда, которая является компаньоном умершей, похожей на Солнце звезды. В этом нет ничего необычного, ведь большинство звезд во Вселенной находятся в двойных звездных системах.

Планетраня туманность NGC 6072 в ближнем инфракрасном свете Фото: NASA

Ученые считают, что похожая на Солнце звезда начала превращение в белого карлика несколько десятков тысяч лет назад, когда у нее закончился водород в ядре для термоядерного синтеза. Из-за этого звезда не смогла противостоять своей гравитации и начала сжиматься. При этом звезда начала сбрасывать свои внешние слои. В результате образовался очень плотный и горячий белый карлик, который будет остывать еще очень долго время. Это плотное ядро умершей звезды имеет размер нашей планеты, но массу почти как у нашего Солнца и находится белый карлик в центре планетарной туманности.

Многие планетарные туманности выглядят цилиндрическими, биполярными или круглыми, но NGC 6072 отличается от них. Она похожа на бесформенное цветное пятно. Телескоп Уэбб обнаружил несколько потоков плазмы, который исходят от умершей звезды, направление которых меняется. Считается, что изменение направления этих потоков является результатом гравитационного взаимодействия между белым карликом, который находится в стадии формирования, и его звездой-компаньоном.

Планетраня туманность NGC 6072 в среднем инфракрасном свете Фото: NASA

Цвета туманности являются ложными, но с их помощью астрономы показывают то, что телескоп Уэбб увидел в невидимом для нас инфракрасном свете.

Астрономы обнаружили ряд концентрических колец, которое расходятся от центра планетарной туманности. Эти кольца являются дополнительным доказательством наличия второй звезды. По мере того, как эта вторая звезда вращается вокруг белого карлика, она прорезает вещество туманности и оставляет промежутки.

Двойную звездную систему можно увидеть в центре туманности, где она показана, как точка белого и розового цвета. Дело в том, что вторая звезда находится очень близко к белому карлику, а потому телескоп Уэбб не может показать их как отдельные объекты.

Новые изображения показывают насколько красивыми и необычными могут быть смерти звезд, и будущее нашего Солнца, которое умрет примерно через 5 млрд лет.

Как уже писал Фокус, астрономы все еще верят в то, что очень далеко от Солнца в Солнечной системе находится неизвестная массивная планета. Хотя новые данные показывают, что ее там может и не быть.