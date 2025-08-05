Апарат NASA для пошуку інопланетян на супутнику Юпітера пройшов важливе випробування біля Марса

Космічний апарат Europa Clipper під час прольоту повз Червону планету провів випробування своєї радіолокаційної системи. Вона призначена для ретельного вивчення надр Європи.

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Зонд NASA Europa Clipper успішно провів випробування радіолокаційної системи REASON, яка здатна побачити те, що знаходиться під крижаною корою супутника Юпітера Європа. Випробування було проведено під час близького прольоту повз Марс. Випробування показало, що апарат Europa Clipper зможе знайти ознаки рідкої води під поверхнею Європи і, можливо, навіть необхідні для життя компоненти в підземному океані супутника Юпітера, пише Space.

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Запуск зонда Europa Clipper

Запущений у жовтні 2024 року, апарат Europa Clipper перебуває в мандрівці довжиною 2,9 млрд км для вивчення Юпітера та його супутників. Але особливу увагу зонд приділить супутнику Європа, де, як вважається, знаходиться океан з рідкої води і, можливо, навіть існує життя або хоча б необхідні компоненти для його формування і підтримки.

Зонд Europa Clipper відокремився від другого ступеня ракети

У нещодавньому повідомленні NASA йдеться, що 1 березня цього року зонд Europa Clipper пролетів на відстані 884 км від поверхні Марса в рамках запланованого гравітаційного маневру навколо Червоної планети. Апарат використовував гравітацію Марса, щоб змінити траєкторію польоту.

Під час близького прольоту повз Марс вчені провели ключове випробування радіолокаційної системи Europa Clipper під назвою REASON. Прилад успішно передав і прийняв сигнали, відбиті від вулканічних рівнин Марса під час 40-хвилинного випробування. Вчені отримали багато цінних даних, а головне було підтверджено, що система працює в штатному режимі і готова вивчати супутник Європа.

Особливу увагу зонд приділить супутнику Європа, де, як вважається, знаходиться океан з рідкої води і, можливо, навіть існує життя або хоча б необхідні компоненти для його формування і підтримки Фото: NASA

Прилад REASON призначений для вивчення внутрішньої частини Європи, шляхом передачі радіохвиль, що відбиваються від структур, які знаходяться під крижаною поверхнею. Радіолокаційна система використовує дві пари антен, встановлених на сонячних панелях Europa Clipper, для передавання та приймання сигналів. Довжина антен становить понад 17 метрів, а самі сонячні панелі мають розмір понад 30 метрів. Вони створені для того, щоб зонд NASA міг отримати якомога більше сонячного світла біля Юпітера, де випромінювання Сонця у 25 разів менше, ніж те, що досягає Землі.

Наразі космічний апарат Europa Clipper перебуває на відстані приблизно 450 млн км від нашої планети і має здійснити ще один гравітаційний маневр. Цього разу він використає гравітацію Землі в грудні 2026 року, щоб знову змінити траєкторію польоту і вирушить до Юпітера. Зонд NASA має вийти на орбіту навколо Юпітера у 2030 році.

Як уже писав Фокус, апарат Europa Clipper зробив дивну фотографію Марса, на якій планета схожа на космічну примару.

Також Фокус писав про те, що існує причина, через яку ми ніколи безпосередньо не побачимо Великий вибух у телескопи. Спостереження за космосом являє собою завжди погляд у минуле. Але у нашого погляду є непереборна межа.