Единственная в 2025 году Черная Луна появится в августе: что это такое

В астрономии термином “Черная Луна” обозначают второе новолуние в одном месяце или третье новолуние в астрономическом сезоне, в котором четыре новолуния.

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Луна имеет несколько фаз и весь этот процесс длится около месяца. Когда Луна полностью освещена светом Солнца, это называется полнолуние, а противоположность этого явления называется новолунием. Полнолуние — это фаза Луны, когда Земля находится между ней и Солнцем и в этом случае вся видимая поверхность Луны освещена светом нашей звезды. Во время полнолуния Луна находится между Землей и Солнцем, и ее видимая сторона не освещена Солнцем, поэтому Луна не видна на небе. Но есть еще такое явление, которое в астрономии называется Черная Луна и оно произойдет 23 августа 2025 года. Это единственная Черная Луна в этом году, пишет IFLScience.

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Луна совершает 12,37 оборота вокруг Земли за год, поэтому в некоторые годы бывает 12 новолуний или 12 полнолуний, а в некоторые — 13. Более точно, за 19 лет происходит 235 новолуний, поэтому каждые семь лет из каждых 19 будет наблюдаться дополнительное новолуние.

Дополнительное полнолуние называется Голубой Луной. В то же время дополнительное новолуние называется Черной Луной. В астрономии этот термин означает второе новолуние в течение одного месяца или третье новолуние в сезоне, когда в нем есть четыре новолуния. Это явление не связано с изменением внешнего вида Луны, а с тем, что она находится в фазе новолуния и ее сторона, которая освещена Солнцем, обращена в другую сторону от Земли.

Голубую Луну можно определить, как ежемесячную (второе полнолуние в календарном месяце) или сезонную (третье полнолуние в сезоне). Аналогично, существует ежемесячная Черная Луна, которая появляется происходящая примерно каждые 29 месяцев, и сезонная, возникающая каждые 33 месяца. Последняя Черная Луна была 8 месяцев назад, в декабре 2024 года, и она была ежемесячной.

В августе Черная Луна будет сезонной. Следующей Черной Луны, ежемесячной или сезонной, не будет до 2027 года.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Луне большую опасность для будущих поселенцев на спутнике Земли. Исследование показало, что людям и инфраструктуре на Луне могут угрожать сильные землетрясения.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили способ повернуть время назад. В мире классической физики время идет только в одном направлении, но в квантовом мире все не так просто.

Еще Фокус писал о том, что озеро в Африке превращается в огромное серебристое зеркало благодаря редкому явлению. Озеро Иро известно тем, что оно находится внутри ударного кратера, а также тем, что на его поверхности можно увидеть редкое явление если смотреть из космоса.