Физики обнаружили способ повернуть время назад: неужели можно путешествовать во времени

В мире классической физики время идет только в одном направлении, но в квантовом мире все не так просто.

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Физики обнаружили, что в квантовой системе можно ускорить, замедлить или повернуть назад течение времени. Это не совсем путешествие во времени, а скорее переход к различным квантовым состояниям из разных точек времени или возвращение к ним. Три исследования, описывающих открытие, опубликованы в журналах Optica и Quantum, а также на сервере препринтов arXiv, пишет Popular Mechanics.

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В субатомном мире, который описывает квантовая физика, можно достичь того, что считается невозможным в нашем реальном мире, описываемым классической физикой. Такие явления, как суперпозиция, квантовая запутанность и даже телепортация, кажутся возможными, когда все становится квантовым. Теперь физики добавили к этому списку своего рода путешествие во времени. Ученые обнаружили, что в квантовой системе можно ускорить, замедлить и даже повернуть назад течение времени.

Физики сравнивают это явление с просмотром фильмов в кинотеатре и дома. В кинотеатре, который представляет собой в данном случае мир классической физики, фильм показывают от начала до конца, независимо от того, как бы его хотели видеть зрители. Но дома, в данном случае это место представляет собой квантовый мир, можно управлять просмотром фильма с помощью пульта дистанционного управления. То есть можно перемотать фильм назад или вперед.

Ученые нашли обнаружили это явление с помощью одиночного фотона (частица света), который проходит через кристалл. С помощью устройства, который называется квантовым переключателем, одиночный фотон возвращается в свое предыдущее состояние еще до того, как он совершит путешествие. В каком-то смысле это не столько путешествие во времени, сколько возвращение или изменение состояний квантовых частиц, или перемещение времени, говорят физики.

Однако это не совсем похоже на управление фильмом с помощью пульта, ведь обычно зрители видят, как все перешло из сюжетной точки А в точку Б. Просто произошел переход вперед или назад. В квантовой физике простое наблюдение за квантовой системой приводит к ее изменению, что делает невозможным отслеживание ее развития во времени. Важно то, что эти протоколы перемотки все еще работают, поскольку их можно выполнять, не зная, какие именно изменения происходили. Эта квантовая машина времени движется не только в одном направлении.

По словам физиков, чтобы состарить квантовую систему на 10 лет за год, нужно откуда-то взять оставшиеся девять лет. В ходе годичного эксперимента с десятью системами можно украсть по одному году у каждой из первых девяти систем и передать их все десятой. К концу года десятая система постареет на 10 лет, а остальные девять останутся такими же, как и в начале эксперимента.

К сожалению, это открытие в квантовом мире нельзя использовать для перемещения людей вперед и назад во времени. Но цель ученых заключается не в том, чтобы отправиться в будущее или прошлое, а в том, чтобы увеличить производительность квантовых процессоров, снабдив их возможностью исправления ошибок в системе.

Как уже писал Фокус, физик создал "машину времени" и считает, что вернуться назад в прошлое можно, но не все так просто.

Также Фокус писал о том, что физики предложили новые теории, которые могут объяснить, каким образом появилась загадочная темная материя. Также ученые предлагают свой вариант того, что из себя представляет темная материя.