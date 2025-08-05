Озеро в Африке превращается в огромное серебристое зеркало благодаря редкому явлению (фото)

Озеро Иро известно тем, что оно находится внутри ударного кратера, а также тем, что на его поверхности можно увидеть редкое явление если смотреть из космоса.

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На фотографии, сделанной астронавтами, которые находятся на борту Международной космической станции, запечатлено редкое явление, известное как "солнечный блик". Оно превращает озеро Иро, расположенное в ударном кратере в самом сердце Африки, в гигантское серебристое зеркало, пишет Live Science.

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Озеро Иро имеет ширину примерно 12 километров и находится в стране Чад, в Центральной Африке. Озеро находится в самом сердце региона Сахель, то есть обширной саванны, которая отделяет пустыню Сахару от тропических лесов в центре Африки. Озеро Иро частично окружает река Бахр-Саламат длиной примерно 200 км, которая разделяется и частично впадает в озеро.

Озеро ярко сияет на фотографии, сделанной из космоса, ведь солнечный свет отражается от водной поверхности, придавая ей металлический блеск. Некоторые участки водной поверхности кажутся более белыми, чем остальная часть озера. Скорее всего, эти участки отражают облака, висящие высоко над озером.

Озеро ярко сияет на фотографии, сделанной из космоса, ведь солнечный свет отражается от водной поверхности, придавая ей металлический блеск Фото: Live Science

Это явление известно как "солнечный блик" и возникает только тогда, когда наблюдатель идеально расположен относительно Cолнца и отражающего объекта. Поэтому это явление лучше всего наблюдать из космоса. Астронавты лучше всего могут фотографировать "солнечный блик", поскольку они могут изменять свой угол зрения относительно отражающего объекта, в отличие от спутников с фиксированным обзором.

Исследование, опубликованное в прошлом году, подтверждает теорию, существующие с 80-х годов прошлого века: озеро Ири находится в ударном кратере, который был создан после падения астероида на Землю в далеком прошлом.

Река Бахр-Саламат возле озера Иро Фото: Live Science

Более 40 лет назад ученые впервые обнаружили фрагменты древних кристаллов в окружающих озеро породах, что указывало на то, что произошло ударное событие. В прошлом году исследователи изучили геологические особенности озера и ее окружающей среды и подтвердили давнее предположение, что миллионы лет назад на Землю пал астероид и был создан ударный кратер, в котором образовалось озеро. Ученые считают, что этот удар мог изменить форму и направление реки Бахр-Саламат, что может объяснить многочисленные изгибы и повороты этой реки.

Что касается озера Иро, то оно известно еще и тем, что в разные сезоны его глубина меняется. В периоды сильной засухи озеро может практически полностью пересыхать, что является характерной чертой других озер, созданных в ударных кратерах.

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