Разноцветные камушки в подарок от Земли: почему алмазы бывают разных цветов

Подавляющее большинство ограненных алмазов прозрачные и сверкающие, но некоторые из них бывают неожиданных цветов. Исследователи рассказали, почему некоторые алмазы могут быть синими, зелеными или даже розовыми.

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В основе алмазов один элемент – углерод. По словам старшего научного сотрудника геологии Университета Кертина в Австралии Люка Дусе, по сути, алмазы представляют собой "чистый углерод", выкованный в драгоценности под очень высоким давлением, пишет Live Science.

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Как образуются алмазы?

Обычно алмазы образуются глубоко под поверхностью Земли, на глубине более 61 километра в мантии планеты. В недрах планеты давление и температура достаточно экстремальны, чтобы атомы углерода связались в плотную кристаллическую решетку.

Чтобы кристаллическая решетка сохранилась, алмазам необходимо быстро подняться на поверхность планеты. Как правило, это происходит, когда вулканические извержения выбрасывают горные породы из недр – если алмаз остается на глубине, он может расплавиться или превратиться в графит в течение миллионов лет.

По словам куратора отдела драгоценных камней и минералов имени Каролин Уитни в Смитсоновском Национальном музее естественной истории Габриэлы Фарфан, на самом деле людям в целом очень повезло, что мы находим алмазы, так как им приходиться поднимать на поверхность из недр планеты.

Только 1 из 10 000 бриллиантов имеет "фантазийный" цвет из-за примесей или структурных дефектов. Слева направо: бриллиант DeYoung Red, Winston Diamond весом 5,03 карата и бриллиант DeYoung Pink весом 2,82 карата Фото: Gabriela Farfan

Почему алмазы бывают разных цветов?

Большинство алмазов на планете бесцветны, однако на самом деле они могут быть разных цветов: желтыми, зелеными и даже розовыми. Исследователи отмечают, что есть несколько способов, которыми обычные алмазы могут превратиться в разноцветные алмазы.

Во-первых, подобно другим минералам, алмазы могут содержать примеси при образовании. Этими "изъянами" являются элементы, отличные от углерода, которые интегрируются в структуру камня. Однако молекулы углерода очень малы и очень плотно упакованы, а потому в алмазы может попасть очень мало элементов, способных изменить их.

Впрочем, есть и несколько исключений:

азот может проникать в решетку алмаза, образуя желтые или оранжевые камни;

бор может создавать яркие голубые алмазы;

радиоактивное излучение может окрашивать алмазы в зеленый цвет;

структурные деформации могут приобретать розовый или красный оттенок.

Любопытно, что благодаря механизму образования розовых и красных алмазов, ученые могут анализировать эти драгоценные камни и точно понимать, где и когда они образовались в земной коре. Геологические процессы в той или иной местности оставляют свой след в деформациях алмазов. Таким образом, розовые и красные алмазы — единственные, происхождение которых можно попытаться проследить до определенного географического региона.

Изучение этих цветных алмазов также может стать полезным инструментом для науки. Ученые считают, что они могут помочь исследователям понять, что происходило внутри Земли и как менялись углеродные циклы в течении всей истории Земли. Так или иначе, ученые считают, что такие камни действительно особенны, так как Земля произвела их в уникальных обстоятельствах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли секрет одного из самых редких алмазов в мире стоимостью $2,6 млн.