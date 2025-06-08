Ученые раскрыли секрет одного из самых редких алмазов в мире стоимостью $2,6 млн (фото)

Впервые ученые изучили один из самых крупных и редких обработанных алмазов в мире, который известен как бриллиант Winston Red. Этот бриллиант является одним из самых загадочных, но некоторые секреты удалось раскрыть.

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Исследование опубликовано в журнале Gems & Gemology, пишет IFLScience.

Одним из самых редких, крупных и загадочных бриллиантов в мире является Winston Red весом 2,33 карата. Ученые впервые смогли его изучить и обнаружили подсказки относительно его происхождения.

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Напоминаем, что бриллианты – это обработанные алмазы и по сути представляют собой кристаллы плотно сжатого углерода. Хотя алмазы являются очень ценными минералами, все же бриллианты имеют большую стоимость.

Winston Red – это один из самых редких бриллиантов в мире, ведь он имеет чистый красный цвет. Хотя эксперты говорят, что этот бриллиант является бесценным, все же рыночная стоимость его составляет 2,6 млн долларов. Красные бриллианты стоят не менее 1 млн долларов. Рональд Уинстон, сын американского коллекционера ювелирных изделий Гарри Уинстона, недавно подарил этот бриллиант Смитсоновскому национальному музею естественной истории в Вашингтоне (США).

Характерная огранка бриллианта указывает на то, что его создали где-то в первой половине XX века, но кто и когда точно его создал неизвестно. Исторические исследования показали, что в 1938 году известный ювелир Жак Картье продал Winston Red правителю индийского княжества Наванагара. У кого Картье купил этот бриллиант неизвестно.

В 1988 году Рональд Уинстон купил бриллиант у сына индийского правителя. Изначально его хотели показать публике в 1988 году на открытии ювелирного салона Harry Winston в Токио. Но в итоге его показали лишь год спустя на праздновании первой годовщины салона.

В то же время геологическое происхождение Winston Red оставалось неопределенным. Но ученые провели первое исследование бриллианта, в частности его оптических свойств и сравнили этот драгоценный камень другими редкими бриллиантами.

По словам ученых, красные алмазы формируются при той же высокой температуре и давлении, что и другие алмазы глубоко в недрах Земли. Но они имеют редкий красный оттенок не из-за наличия примесей, а из-за уникального искажения кристаллической решетки. На уровне атомов структура красных алмазов слегка искривлена ​​таким образом, что это изменяет то, как алмаз взаимодействует со светом, создавая его цвет. Авторы исследования считают, что бриллиант Winston Red получил свой уникальный цвет из-за способа его формирования в мантии Земли. При высочайшем давлении его структура деформировалась.

Бриллиант Winston Red Фото: IFLS

Ученые считают, что Winston Red был добыт в Венесуэле или Бразилии. Эти две страны являются поставщиками красных алмазов. Но геология мест происхождения красных алмазов изучена недостаточно, а потому ученые не могут быть уверенными полностью, что Winston Red был добыт в одной из этих двух стран. Хотя некоторые секреты бриллианта Winston Red раскрыты, все же он остается таким же загадочным, как и раньше.

Алмазы и бриллианты: в чем различие

Алмаз в естественном состоянии обычно выглядит как тусклый кристалл, часто с неровными поверхностями. Бриллиант же обладает характерным блеском и игрой света благодаря множеству точно расположенных граней.

Необработанный алмаз не проявляет своей истинной "игры" света. Именно обработка алмаза и превращение его в бриллиант максимально раскрывает его оптические свойства.

Алмазы используются не только в ювелирной промышленности, но и, например, для изготовления режущих инструментов и сверл из-за их высокой твердости. Бриллианты же предназначены исключительно для ювелирных изделий.

Алмазы имеют естественную кристаллическую форму, чаще всего это октаэдр или додекаэдр. Бриллиантам придают определенную, стандартизированную форму, например, круглую.

В ювелирных украшениях используются именно бриллианты. Необработанные алмазы в украшениях встречаются крайне редко.

Самые дорогие бриллианты в мире

Вот некоторые из самых известных и дорогих бриллиантов:

В 1905 году был обнаружен самый большой алмаз ювелирного качества, который получил название Куллинан. Его вес до обработки составлял 3106,75 карата. Из этого алмаза создали 9 бриллиантов. Самые известные из них — "Куллинан I" (вес 530,2 карата) и "Куллинан II" (вес 317,4 карата), являются частью сокровищницы Британской королевской семьи. Их стоимость оценивается миллиарды долларов, хотя они считаются бесценными.

Бриллиант Кохинур имеет вес 105,6 карата. Он также является частью сокровищницы Британской королевской семьи и хранится в Тауэре. Его стоимость превышает миллиард долларов, но он также считается бесценным.

Алмаз Хоупа – это один из самых известных синих бриллиантов в мире, весом 45,52 карата. Он хранится в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Вашингтоне и оценивается примерно в 350 миллионов долларов.

Розовая Звезда – это ярко-розовый бриллиант весом 59,60 карата и он является самым дорогим бриллиантом, проданным на аукционе. В 2017 году он был куплен на аукционе Sotheby's за 71,2 миллиона долларов.

Столетний бриллиант весит 273,85 карата и был представлен публике в 1991 году. Его стоимость оценивается в районе 100 миллионов долларов.

Как уже писал Фокус, наша планета может прекратить создавать алмазы и для этого есть причина.