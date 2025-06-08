Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Ученые раскрыли секрет одного из самых редких алмазов в мире стоимостью $2,6 млн (фото)

бриллиант Winston Red
Фото: IFLS | Ученые раскрыли секрет одного из самых редких алмазов в мире стоимостью $2,6 млн

Впервые ученые изучили один из самых крупных и редких обработанных алмазов в мире, который известен как бриллиант Winston Red. Этот бриллиант является одним из самых загадочных, но некоторые секреты удалось раскрыть.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Gems & Gemology, пишет IFLScience.

Одним из самых редких, крупных и загадочных бриллиантов в мире является Winston Red весом 2,33 карата. Ученые впервые смогли его изучить и обнаружили подсказки относительно его происхождения.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

  • Напоминаем, что бриллианты – это обработанные алмазы и по сути представляют собой кристаллы плотно сжатого углерода. Хотя алмазы являются очень ценными минералами, все же бриллианты имеют большую стоимость.

Winston Red – это один из самых редких бриллиантов в мире, ведь он имеет чистый красный цвет. Хотя эксперты говорят, что этот бриллиант является бесценным, все же рыночная стоимость его составляет 2,6 млн долларов. Красные бриллианты стоят не менее 1 млн долларов. Рональд Уинстон, сын американского коллекционера ювелирных изделий Гарри Уинстона, недавно подарил этот бриллиант Смитсоновскому национальному музею естественной истории в Вашингтоне (США).

Характерная огранка бриллианта указывает на то, что его создали где-то в первой половине XX века, но кто и когда точно его создал неизвестно. Исторические исследования показали, что в 1938 году известный ювелир Жак Картье продал Winston Red правителю индийского княжества Наванагара. У кого Картье купил этот бриллиант неизвестно.

В 1988 году Рональд Уинстон купил бриллиант у сына индийского правителя. Изначально его хотели показать публике в 1988 году на открытии ювелирного салона Harry Winston в Токио. Но в итоге его показали лишь год спустя на праздновании первой годовщины салона.

В то же время геологическое происхождение Winston Red оставалось неопределенным. Но ученые провели первое исследование бриллианта, в частности его оптических свойств и сравнили этот драгоценный камень другими редкими бриллиантами.

По словам ученых, красные алмазы формируются при той же высокой температуре и давлении, что и другие алмазы глубоко в недрах Земли. Но они имеют редкий красный оттенок не из-за наличия примесей, а из-за уникального искажения кристаллической решетки. На уровне атомов структура красных алмазов слегка искривлена ​​таким образом, что это изменяет то, как алмаз взаимодействует со светом, создавая его цвет. Авторы исследования считают, что бриллиант Winston Red получил свой уникальный цвет из-за способа его формирования в мантии Земли. При высочайшем давлении его структура деформировалась.

бриллиант Winston Red Fullscreen
Бриллиант Winston Red
Фото: IFLS

Ученые считают, что Winston Red был добыт в Венесуэле или Бразилии. Эти две страны являются поставщиками красных алмазов. Но геология мест происхождения красных алмазов изучена недостаточно, а потому ученые не могут быть уверенными полностью, что Winston Red был добыт в одной из этих двух стран. Хотя некоторые секреты бриллианта Winston Red раскрыты, все же он остается таким же загадочным, как и раньше.

Алмазы и бриллианты: в чем различие

  • Алмаз в естественном состоянии обычно выглядит как тусклый кристалл, часто с неровными поверхностями. Бриллиант же обладает характерным блеском и игрой света благодаря множеству точно расположенных граней.
  • Необработанный алмаз не проявляет своей истинной "игры" света. Именно обработка алмаза и превращение его в бриллиант максимально раскрывает его оптические свойства.
  • Алмазы используются не только в ювелирной промышленности, но и, например, для изготовления режущих инструментов и сверл из-за их высокой твердости. Бриллианты же предназначены исключительно для ювелирных изделий.
  • Алмазы имеют естественную кристаллическую форму, чаще всего это октаэдр или додекаэдр. Бриллиантам придают определенную, стандартизированную форму, например, круглую.
  • В ювелирных украшениях используются именно бриллианты. Необработанные алмазы в украшениях встречаются крайне редко.

Самые дорогие бриллианты в мире

Вот некоторые из самых известных и дорогих бриллиантов:

  • В 1905 году был обнаружен самый большой алмаз ювелирного качества, который получил название Куллинан. Его вес до обработки составлял 3106,75 карата. Из этого алмаза создали 9 бриллиантов. Самые известные из них — "Куллинан I" (вес 530,2 карата) и "Куллинан II" (вес 317,4 карата), являются частью сокровищницы Британской королевской семьи. Их стоимость оценивается миллиарды долларов, хотя они считаются бесценными.
  • Бриллиант Кохинур имеет вес 105,6 карата. Он также является частью сокровищницы Британской королевской семьи и хранится в Тауэре. Его стоимость превышает миллиард долларов, но он также считается бесценным.
  • Алмаз Хоупа – это один из самых известных синих бриллиантов в мире, весом 45,52 карата. Он хранится в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Вашингтоне и оценивается примерно в 350 миллионов долларов.
  • Розовая Звезда – это ярко-розовый бриллиант весом 59,60 карата и он является самым дорогим бриллиантом, проданным на аукционе. В 2017 году он был куплен на аукционе Sotheby's за 71,2 миллиона долларов.
  • Столетний бриллиант весит 273,85 карата и был представлен публике в 1991 году. Его стоимость оценивается в районе 100 миллионов долларов.

Как уже писал Фокус, наша планета может прекратить создавать алмазы и для этого есть причина.