Учені розкрили секрет одного з найрідкісніших алмазів у світі вартістю $2,6 млн (фото)

Уперше вчені вивчили один із найбільших і найрідкісніших оброблених алмазів у світі, який відомий як діамант Winston Red. Цей діамант є одним із найзагадковіших, але деякі секрети вдалося розкрити.

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Дослідження опубліковано в журналі Gems & Gemology, пише IFLScience.

Одним із найрідкісніших, найбільших і найзагадковіших діамантів у світі є Winston Red вагою 2,33 карата. Вчені вперше змогли його вивчити і виявили підказки щодо його походження.

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Нагадуємо, що діаманти — це оброблені алмази і по суті являють собою кристали щільно стиснутого вуглецю. Хоча алмази є дуже цінними мінералами, все ж діаманти мають більшу вартість.

Winston Red — це один із найрідкісніших діамантів у світі, адже він має чистий червоний колір. Хоча експерти кажуть, що цей діамант є безцінним, все ж ринкова вартість його становить 2,6 млн доларів. Червоні діаманти коштують щонайменше 1 млн доларів. Рональд Вінстон, син американського колекціонера ювелірних виробів Гаррі Вінстона, нещодавно подарував цей діамант Смітсонівському національному музею природничої історії у Вашингтоні (США).

Характерне огранювання діаманта вказує на те, що його створили десь у першій половині XX століття, але хто і коли точно його створив, невідомо. Історичні дослідження показали, що 1938 року відомий ювелір Жак Картьє продав Winston Red правителю індійського князівства Наванагара. У кого Картьє купив цей діамант невідомо.

У 1988 році Рональд Вінстон купив діамант у сина індійського правителя. Спочатку його хотіли показати публіці 1988 року на відкритті ювелірного салону Harry Winston у Токіо. Але в підсумку його показали лише через рік на святкуванні першої річниці салону.

Водночас геологічне походження Winston Red залишалося невизначеним. Але вчені провели перше дослідження діаманта, зокрема його оптичних властивостей і порівняли цей дорогоцінний камінь з іншими рідкісними діамантами.

За словами вчених, червоні алмази формуються при тій самій високій температурі і тиску, що й інші алмази глибоко в надрах Землі. Але вони мають рідкісний червоний відтінок не через наявність домішок, а через унікальне спотворення кристалічної решітки. На рівні атомів структура червоних алмазів злегка викривлена таким чином, що це змінює те, як алмаз взаємодіє зі світлом, створюючи його колір. Автори дослідження вважають, що діамант Winston Red отримав свій унікальний колір через спосіб його формування в мантії Землі. Під високим тиском його структура деформувалася.

Діамант Winston Red Фото: IFLS

Вчені вважають, що Winston Red був видобутий у Венесуелі або Бразилії. Ці дві країни є постачальниками червоних алмазів. Але геологія місць походження червоних алмазів вивчена недостатньо, а тому вчені не можуть бути впевненими повністю, що Winston Red видобули в одній із цих двох країн. Хоча деякі секрети діаманта Winston Red розкриті, все ж він залишається таким же загадковим, як і раніше.

Алмази та діаманти: у чому відмінність

Алмаз у природному стані зазвичай виглядає як тьмяний кристал, часто з нерівними поверхнями. Діамант же має характерний блиск і гру світла завдяки безлічі точно розташованих граней.

Необроблений алмаз не проявляє своєї справжньої "гри" світла. Саме обробка алмазу і перетворення його на діамант максимально розкриває його оптичні властивості.

Алмази використовують не тільки в ювелірній промисловості, а й, наприклад, для виготовлення ріжучих інструментів і свердел через їхню високу твердість. Діаманти ж призначені виключно для ювелірних виробів.

Алмази мають природну кристалічну форму, найчастіше це октаедр або додекаедр. Діамантам надають певну, стандартизовану форму, наприклад, круглу.

У ювелірних прикрасах використовуються саме діаманти. Необроблені алмази в прикрасах зустрічаються вкрай рідко.

Найдорожчі діаманти у світі

Ось деякі з найвідоміших і найдорожчих діамантів:

У 1905 році було виявлено найбільший алмаз ювелірної якості, який отримав назву Куллінан. Його вага до обробки становила 3106,75 карата. З цього алмазу створили 9 діамантів. Найвідоміші з них — "Куллінан I" (вага 530,2 карата) і "Куллінан II" (вага 317,4 карата), є частиною скарбниці Британської королівської сім'ї. Їхню вартість оцінюють у мільярди доларів, хоча вони вважаються безцінними.

Діамант Кохінур має вагу 105,6 карата. Він також є частиною скарбниці Британської королівської сім'ї і зберігається в Тауері. Його вартість перевищує мільярд доларів, але він також вважається безцінним.

Алмаз Хоупа — це один із найвідоміших синіх діамантів у світі, вагою 45,52 карата. Він зберігається в Смітсонівському національному музеї природної історії у Вашингтоні й оцінюється приблизно в 350 мільйонів доларів.

Рожева Зірка — це яскраво-рожевий діамант вагою 59,60 карата і він є найдорожчим діамантом, проданим на аукціоні. У 2017 році його купили на аукціоні Sotheby's за 71,2 мільйона доларів.

Столітній діамант важить 273,85 карата і був представлений публіці в 1991 році. Його вартість оцінюється в районі 100 мільйонів доларів.

Як уже писав Фокус, наша планета може припинити створювати алмази і для цього є причина.