Земля может прекратить создавать алмазы и континенты: как это возможно (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили, что глубинные перемещения углерода в недрах планеты могут вызвать значительные изменения в окислительно-восстановительных состояниях мантии Земли. Этот процесс важен для формирования континента и алмазов.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, пишет PHYS.org.

В новом исследовании ученые из Института геохимии Гуанчжоу Китайской академии наук совместно с международными коллегами обнаружили, что глубоко субдуцированные карбонаты могут вызывать значительные изменения в окислительно-восстановительных состояниях мантии Земли. Наиболее любопытно то, что именно этот процесс влияет на образование подлитосферных алмазов и играет важную роль в долгосрочной эволюции кратонов — древних стабильных частей континентальной литосферы.

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Модель недр Земли

Команда провела эксперименты под высоким давлением, смоделировав глубины от 250 до 660 километров. Это позволило изучить, как расплавы карбонатита, полученные из субдуцированных плит, взаимодействуют с металлическими железосодержащими мантийными породами.

Результаты указывают на то, что в более прохладных условиях мантии расплавы карбонатита подвергаются постепенному восстановлению — это приводит к образованию неподвижных алмазов, помогающих стабилизировать кратон. В то же время в более горячих условиях, под влиянием плюма, расплавы карбонатита имеют тенденцию окислять окружающую мантию — это ослабляет литосферу и может вызвать ряд реакций, а именно:

расслоение литосферы;

подъем поверхности;

распространенную вулканическую активность.

Схематическая иллюстрация, показывающая роль расплавов карбонатитовых плит в окислительно-восстановительных состояниях мантии Фото: Science advances

Глубинные перемещения углерода

По словам соавтора исследования, профессора Юй Вана, окислительно-восстановительное состояние глубинной мантии является критическим фактором, контролирующим, как летучие вещества, такие как углерод, циркулируют между поверхностью Земли и ее недрами.

По сути, эксперимент ученых показал, что судьба субдуцированного углерода сильно зависит от температуры мантии и окислительно-восстановительных условий, формируя эволюцию континента в течение геологического времени.

Ученые также сравнили состав минералов, образовавшихся в ходе экспериментов, с включениями природных алмазов из кратонов в Африке и Южной Америке. Команда обнаружила четкие доказательства того, что различные мантийные среды производят отчетливо разные окислительно-восстановительные сигнатуры. Профессор Ван теперь утверждает, что изменения напрямую определяют, образует ли субдуцированный углерод стабильные алмазы или способствует дестабилизации литосферы.

Результаты нового исследования не только расширяют наши знания о глубоком хранении и перемещении углерода в недрах планеты, а также имеет значение для интерпретации возраста образования алмазов и прогнозирования стабильности кратонов в ответ на будущие тектонические события.

Ранее Фокус писал о том, что на глубине 160 км спрятан квадриллион тонн алмазов.