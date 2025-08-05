Озеро в Африці перетворюється на величезне сріблясте дзеркало завдяки рідкісному явищу (фото)

Озеро Іро відоме тим, що воно розташоване всередині ударного кратера, а також тим, що на його поверхні можна побачити рідкісне явище, якщо дивитися з космосу.

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На фотографії, зробленій астронавтами, які перебувають на борту Міжнародної космічної станції, зафіксовано рідкісне явище, відоме як "сонячний відблиск". Воно перетворює озеро Іро, розташоване в ударному кратері в самому серці Африки, на гігантське сріблясте дзеркало, пише Live Science.

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Озеро Іро має ширину приблизно 12 кілометрів і розташоване в країні Чад, у Центральній Африці. Озеро розташоване в самому серці регіону Сахель, тобто великої савани, яка відокремлює пустелю Сахару від тропічних лісів у центрі Африки. Озеро Іро частково оточує річка Бахр-Саламат довжиною приблизно 200 км, яка розділяється і частково впадає в озеро.

Озеро яскраво сяє на світлині, зробленій із космосу, адже сонячне світло відбивається від водної поверхні, надаючи їй металевого блиску. Деякі ділянки водної поверхні здаються білішими, ніж інша частина озера. Найімовірніше, ці ділянки відображають хмари, що висять високо над озером.

Озеро яскраво сяє на світлині, зробленій із космосу, адже сонячне світло відбивається від водної поверхні, надаючи їй металевого блиску Фото: Live Science

Це явище відоме як "сонячний відблиск" і виникає тільки тоді, коли спостерігач ідеально розташований відносно Сонця та об'єкта, що відбиває. Тому це явище найкраще спостерігати з космосу. Астронавти найкраще можуть фотографувати "сонячний відблиск", оскільки вони можуть змінювати свій кут зору відносно об'єкта, що відбиває, на відміну від супутників із фіксованим оглядом.

Дослідження, опубліковане торік, підтверджує теорію, що існувала з 80-х років минулого століття: озеро Ірі розташоване в ударному кратері, що був створений після падіння астероїда на Землю в далекому минулому.

Річка Бахр-Саламат біля озера Іро Фото: Live Science

Понад 40 років тому вчені вперше виявили фрагменти стародавніх кристалів у породах, що оточували озеро, що вказувало на те, що сталася ударна подія. Минулого року дослідники вивчили геологічні особливості озера та його довкілля і підтвердили давнє припущення, що мільйони років тому на Землю впав астероїд і був створений ударний кратер, у якому утворилося озеро. Вчені вважають, що цей удар міг змінити форму і напрямок річки Бахр-Саламат, що може пояснити численні вигини і повороти цієї річки.

Що стосується озера Іро, то воно відоме ще й тим, що в різні сезони його глибина змінюється. У періоди сильної посухи озеро може практично повністю пересихати, що є характерною рисою інших озер, створених в ударних кратерах.

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