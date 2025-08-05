Фізики вперше створили гідрид золота: допоможе отримати безмежну енергію і не тільки

Учені під час експериментів уперше отримали твердий гідрид золота. Це сполука, яка складається лише з атомів золота та водню. Цей матеріал допоможе у створенні технологій для управління термоядерним синтезом і дослідження невидимих умов у надрах зірок і планет.

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Фізики під час експериментів за допомогою Європейського рентгенівського лазера на вільних електронах (XFEL), що розташований у Німеччині, вивчали, скільки часу потрібно вуглеводням (з'єднання з атомів вуглецю та водню) для того, щоб утворити алмази алмазів за екстремально високого тиску та температури. Фізики не тільки побачили утворення алмазів в екстремальних умовах, а й виявили утворення гідриду золота. Дослідження показало, що стабільний гідрид золота утворюється за екстремально високих тиску і температури. Дослідження опубліковано в журналі Angewandte Chemie International Edition, пише Phys.

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Під час експерименту вчені спочатку стиснули зразки вуглеводнів до тиску, що перевищує тиск у мантії Землі. Потім вони нагріли зразки до температури понад 2100 градусів Цельсія, піддаючи їх впливу рентгенівського випромінювання. Зразки вуглеводнів мали впроваджену золоту фольгу, яка повинна була поглинати рентгенівське випромінювання. Фізики проаналізували розсіювання рентгенівських променів на вуглеводнях, що дало змогу визначити структурні зміни всередині них. Як і очікувалося, атоми вуглецю утворили структуру алмазу. Але водночас фізики виявили, що реакція атомів водню з атомами золота призвела до створення гідриду золота.

Учені кажуть, що це було несподіване відкриття, адже золото є інертним металом, а тому дуже погано взаємодіє з іншими хімічними елементами. Дослідження показало, що водень перебуває в дуже щільному стані при екстремальній температурі і тиску і його атоми можуть вільно переміщатися через атомну решітку золота.

Гідрид золота може допомогти краще зрозуміти процес термоядерного синтезу, який відбувається в ядрах зірок, схожих на Сонце Фото: NASA

Водень складно вивчати за допомогою рентгенівських променів, оскільки він погано розсіює цей вид випромінювання. Але в цьому випадку саме наявність золота могла краще вивчити щільний водень. Вчені кажуть, що за допомогою гідриду золота можна вивчати щільний атомарний водень у лабораторії. Він знаходиться в надрах деяких планет, а тому саме таким чином можна отримати уявлення про ці далекі світи.

Також гідрид золота може допомогти краще зрозуміти процес термоядерного синтезу, який відбувається в ядрах зірок, схожих на Сонце. Також ця сполука може допомогти створити технології управління термоядерним синтезом на Землі, за допомогою якого можна отримати безмежну енергію.

За словами фізиків, експерименти показали, що в екстремальних умовах, де ефекти температури і тиску починають конкурувати з традиційними хімічними процесами, можна виявити нові хімічні реакції, і можна створювати екзотичні сполуки.

Як уже писав Фокус, вчені виявили квантову машину часу. Фізики з'ясували, що у квантовій системі можна прискорити, уповільнити або повернути назад плин часу.

Також Фокус писав про те, що фізики представили нове припущення щодо того, звідки взялася темна матерія у Всесвіті, що становить 80% всієї матерії.