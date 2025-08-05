Физики впервые создали гидрид золота: поможет получить безграничную энергию и не только

Ученые во время экспериментов впервые получили твердый гидрид золота. Это соединение, которое состоит только из атомов золота и водорода. Этот материал поможет в создании технологий для управления термоядерным синтезом и исследования невидимых условий в недрах звезд и планет.

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Физики во время экспериментов с помощью Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL), который находится в Германии, изучали, сколько времени требуется углеводородам (соединение из атомов углерода и водорода) для того, чтобы создать алмазы алмазов при экстремально высоком давлении и температуре. Физики не только увидели образование алмазов в экстремальных условиях, но и обнаружили образование гидрида золота. Исследование показало, что стабильный гидрид золота образуется при экстремально высоких давлении и температуре. Исследование опубликовано в журнале Angewandte Chemie International Edition, пишет Phys.

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Во время эксперимента ученые сначала сжали образцы углеводородов до давления, превышающего давление в мантии Земли. Затем они нагрели образцы до температуры более 2100 градусов Цельсия, подвергая их влиянию рентгеновского излучения. Образцы углеводородов имели внедренную золотую фольгу, которая должна была поглощать рентгеновское излучение. Физики проанализировали рассеивание рентгеновских лучей на углеводородах, что позволило определить структурные изменения внутри них. Как и ожидалось атомы углерода образовали структуру алмаза. Но в то же время физики обнаружили, что реакция атомов водорода с атомами золота привела к созданию гидрида золота.

Ученые говорят, что это было неожиданное открытие, ведь золото является инертным металлом, а потому очень плохо взаимодействует с другими химическими элементами. Исследование показало, что водород находится в очень плотном состоянии при экстремальной температуре и давлении и его атомы могут свободно перемещаться через атомную решетку золота.

Гидрид золота может помочь лучше понять процесс термоядерного синтеза, который происходит в ядрах звезд, похожих на Солнце Фото: NASA

Водород сложно изучать с помощью рентгеновских лучей, поскольку он плохо рассеивает этот вид излучения. Но в данном случае именно наличие золота могло лучше изучить плотный водород. Ученые говорят, что с помощью гидрида золота можно изучать плотный атомарный водород в лаборатории. Он находится в недрах некоторых планет, а потому именно таким образом можно получить представление об этих далеких мирах.

Также гидрид золота может помочь лучше понять процесс термоядерного синтеза, который происходит в ядрах звезд, похожих на Солнце. Также это соединение может помочь создать технологии управления термоядерным синтезом на Земле, с помощью которого можно получить безграничную энергию.

По словам физиков, эксперименты показали, что в экстремальных условиях, где эффекты температуры и давления начинают конкурировать с традиционными химическими процессами, можно обнаружить новые химические реакции, и можно создавать экзотические соединения.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили квантовую машину времени. Физики выяснили, что в квантовой системе можно ускорить, замедлить или повернуть назад течение времени.

Также Фокус писал о том, что физики представили новое предположение относительно того, откуда взялась темная материя во Вселенной, составляющая 80% всей материи.