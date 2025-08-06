NASA объявило о гибели проблемного лунного аппарата за 94 млн долларов: что известно

Миссия орбитального аппарата Lunar Trailblazer официально завершилась через 5 месяцев после запуска в космос. Хотя на самом деле по-настоящему она так и не успела начаться.

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Орбитальный аппарат Lunar Trailblazer был запущен в феврале этого года для исследования запасов воды на Луне. Эта миссия должна была помочь ученым выявить местоположение воды на спутнике Земли и оценить запасы этого ценного ресурса, что должно было помочь лучше подготовить высадку астронавтов на Луне. Спустя 5 месяцев NASA объявило о завершении миссии, которая была проблемной с самого начала, пишет Space.

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26 февраля этого года ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела в космос 200-килограммовый лунный орбитальный зонд Lunar Trailblazer за 94 миллиона долларов

Орбитальный аппарат NASA Lunar Trailblazer был запущен вместе с лунным посадочным модулем "Афина" компании Intuitive Machines 26 февраля на борту ракеты-носителя Falcon 9.

Lunar Trailblazer весом 200 кг и стоимостью 94 млн долларов вышел из строя уже через день после запуска. В течение 5 месяцев ученые из NASA пытались восстановить связь с лунным зондом, но все усилия оказались безуспешными. И теперь NASA объявило, что аппарат погиб.

Кстати, посадочный модуль "Афина" в начале марта этого года не совсем удачно приземлился на Луне, и его миссия закончилась через несколько часов вместо того, чтобы продолжаться 10 дней, как уже писал Фокус.

Космический аппарат Lunar Trailblazer должен был выйти на орбиту вокруг Луны и составить карту залежей воды на спутнике Земли, что помогло бы NASA лучше понять доступность этого ресурса пред будущими пилотируемыми полетами на Луну в рамках программы "Артемида". По факту миссия так и не началась, ведь NASA потеряло связь с лунным зондом, вероятно из-за того, что его солнечные панели не были направлены на Солнце. Поэтому батарея Lunar Trailblazer разрядилась.

Ученые из NASA считали, что находясь далеко за пределами Луны, Lunar Trailblazer все же сможет получить достаточно солнечного света, чтобы зарядить немного батарею и это позволило бы восстановить связь. Но усилия по возобновлению связи с орбитальным зондом не увенчались успехом.

В NASA заявили, что хотя это и не тот результат лунной миссии, который они ожидали, все же этот опыт поможет снизить риски для будущих космических аппаратов, которые будут исследовать Луну в рамках подготовки к постоянному присутствию человека на Луне.

Как уже писал Фокус, 23 августа 2025 года в небе появится Черная Луна.

Также Фокус писал о том, что физики впервые создали гидрид золота. Это поможет получить безграничную энергию и не только. Это соединение, которое состоит только из атомов золота и водорода. Этот материал поможет в создании технологий для управления термоядерным синтезом и исследования невидимых условий в недрах звезд и планет.